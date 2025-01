Squid Game 2: Hyun-Ju rompe il silenzio sull’interpretazione di una donna trans da parte di un uomo cis

L’attore di Squid Game, Park Sung-hoon, parla di come un uomo cisgender interpreti una donna transgender. Park interpreta Cho Hyun-ju, uno dei nuovi personaggi della seconda stagione di Squid Game e un concorrente dell’ultima iterazione dei giochi. Il casting ha suscitato critiche per il fatto che il personaggio non è stato interpretato da un’attrice transgender. Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha precedentemente affrontato queste critiche spiegando che la decisione di scegliere il personaggio è stata presa perché nella società coreana non ci sono attori apertamente transgender.

Parlando con Variety, Park riflette sull’esperienza e spiega perché è rimasto stupito dall’opportunità. Condivide ciò che spera che il pubblico possa imparare dal personaggio di Hyun-ju. Per quanto riguarda i messaggi dei fan, Park ammette che sono così tanti che non può leggerli tutti, ma che si sente sollevato e orgoglioso di interpretare un personaggio che può far sentire gli spettatori responsabilizzati. Ecco i suoi commenti qui di seguito:

Sono rimasto molto sorpreso dall’opportunità che mi è stata offerta: come attore ho pensato che sarebbe stata una bella sfida. Ero preoccupato di interpretare una donna trans perché sono un uomo cisgender, quindi ho voluto affrontare la cosa con la massima cautela e ponderazione possibile.

Spero davvero che Hyun-ju possa contribuire a eliminare alcuni di questi pregiudizi. Spero che le persone che appartengono a queste comunità non si sentano più discriminate o svantaggiate all’interno della società. Spero che ognuno possa essere fedele a chi è veramente e sentirsi sicuro nel farlo.

Onestamente, sono così tante che non riesco a leggerle tutte. Mi hanno ringraziato per aver interpretato Hyun-ju, per esserle stata fedele e per averle reso giustizia. E mi sono piaciuti i commenti che dicevano che non avevano mai visto un personaggio trans come questo e che per loro è stato un fattore di potere. Leggendo questi commenti, una parte di me prova sollievo e molto orgoglio.

Cosa significa questo per Squid Game

Park Sung-hoon ha affrontato il personaggio con sensibilità

I commenti di Park dimostrano l’impatto positivo e diffuso che il personaggio di Hyun-ju di Squid Game ha avuto sul pubblico. Ciò è evidente negli innumerevoli messaggi che Park ha ricevuto e, cosa più importante, nella sincera emozione di questi messaggi. Il fatto che Hyun-ju sia vista come un personaggio che dà potere e che così tanti fan abbiano comunicato come ritengano che il personaggio sia stato ben rappresentato nella scrittura e nell’interpretazione di Park la dice lunga.

La controversia non è sfuggita a Park, che aveva le sue stesse preoccupazioni prima di entrare nel cast di Squid Game e ha assicurato che il personaggio è stato rappresentato in modo ponderato. Per uno spettacolo di così ampia portata come Squid Game, è prezioso inserire personaggi come Hyun-ju che costringono gli altri personaggi e il pubblico a mettere in discussione i propri pregiudizi. Vedere Hyun-ju essere fedele a se stessa ed essere accettata dagli altri giocatori trasmette un messaggio potente che ha già avuto una forte risonanza.