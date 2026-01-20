HomeSerie TvNews

La nuova serie di Star Trek svela la sua collocazione esatta nella timeline ufficiale

Star Trek: Starfleet Academy

La collocazione temporale esatta di Star Trek: Starfleet Academy è finalmente stata chiarita. La risposta arriva da un dettaglio apparentemente secondario: un file personale di un ufficiale della Flotta Stellare. Dopo un debutto accolto positivamente dai fan e certificato Certified Fresh su Rotten Tomatoes, la nuova serie di Paramount+ trova ora una posizione precisa nella complessa timeline di Star Trek.

I primi due episodi non indicavano uno Stardate esplicito, limitandosi a un generico “Quindici anni dopo” rispetto al prologo in cui il giovane Caleb Mir viene separato dalla madre Anisha Mir. Era chiaro che la serie fosse ambientata dopo Star Trek: Discovery, ma senza riferimenti cronologici definitivi.

Quando è ambientata Star Trek: Starfleet Academy

A fare chiarezza è stato Jörg Hillebrand, noto ricercatore della lore di Star Trek già coinvolto in Star Trek: Picard – stagione 3. Analizzando il file della Comandante Lura Thok, letto dal personaggio di Nahla Ake, emergono due dati fondamentali: anno di nascita ed età.

Lura Thok, ibrida Klingon/Jem’Hadar, è nata nel 3145 e ha 50 anni. Questo colloca l’inizio della prima stagione di Starfleet Academy nel 3195. Si tratta di quattro anni dopo la fine della quinta stagione di Discovery, ambientata nel 3191, e sette anni dopo l’arrivo di Michael Burnham nel 32° secolo nel 3188.

Il prologo e il passato di Caleb Mir

Risalendo a ritroso, il file carcerario di Caleb Mir indica che il personaggio ha 21 anni nel 3195, il che significa che è nato nel 3174. Di conseguenza, il prologo della serie — che mostra la separazione tra Caleb e sua madre — è ambientato nel 3180.

È nello stesso anno che Nahla Ake abbandona la Flotta Stellare in segno di protesta contro la decisione della Federazione dei Pianeti Uniti di separare una madre da suo figlio, un evento che avrà un peso centrale nello sviluppo narrativo della serie.

L’età di Nahla Ake e i grandi eventi storici

Il 3195 consente anche di definire con precisione l’età della Cancelliera dell’Accademia. Nahla Ake, metà Lanthanite, ha 422 anni: questo colloca la sua nascita nel 2773, nel 28° secolo. Un dettaglio che implica la sua possibile presenza durante eventi chiave come le Guerre Temporali e il Burn, rafforzando il legame tra Starfleet Academy e la storia più ampia dell’universo di Star Trek.

Inizialmente si pensava che la serie fosse ambientata intorno al 3192, ma la data del 3195 crea una distanza narrativa più marcata rispetto a Discovery. A meno di future contraddizioni on-screen, Star Trek: Starfleet Academy si colloca dunque dopo quelli che sarebbero stati gli eventi di un’ipotetica sesta stagione di Discovery e delle successive missioni della USS Discovery-A.

