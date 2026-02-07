Ancora auguri per la tua morte: la spiegazione del finale del film

Il finale di Ancora auguri per la tua morte non solo ha rivelato il motivo dei loop temporali che costringono Tree Gelbman (Jessica Rothe) a ripetere più volte lo stesso giorno, ma ha anche posto le basi per un multiverso e un terzo film. Scritto e diretto da Christopher Landon, il sequel riprende immediatamente dopo gli eventi del primo Auguri per la tua morte, in cui Tree ha risolto il proprio omicidio e si è liberata dall’essere intrappolata in un loop temporale.

LEGGI ANCHE: Auguri per la tua morte: la spiegazione del finale del film

Mentre il primo Auguri per la tua morte era un film horror-slasher puro e semplice, mescolato con il trucco di Il giorno della marmotta in cui il protagonista ripeteva lo stesso giorno più e più volte, Ancora auguri per la tua morte è ancora più trasversale dal punto di vista del genere. Il sequel mantiene il serial killer, il mascherato Babyface Killer, ma mette in secondo piano gli elementi horror. Questo film è invece più una commedia fantascientifica ispirata a Ritorno al futuro – Parte II che coinvolge universi paralleli. Il cambio di genere è voluto, poiché il produttore Jason Blum vuole che ogni film di questa serie sia diverso.

Tuttavia, Ancora auguri per la tua morte è incredibilmente ambizioso con la sua trama complessa. Come indicato dal trailer, Tree è costretta ancora una volta a vivere un loop temporale, ma si sostiene anche, in modo ingannevole, che Babyface Killer ora sia sulle tracce di “tutti noi”, cosa che non è vera; la pubblicità nasconde la vera trama del film, ovvero che Tree è anche intrappolata in un universo parallelo. Se Ancora auguri per la tua morte vi ha lasciato perplessi, ecco la nostra spiegazione dei loop temporali, del multiverso e di tutto il resto in questo folle sequel.

La spiegazione del loop temporale di Ancora auguri per la tua morte: origine e funzionamento

Ancora auguri per la tua morte rivela subito la causa del loop temporale di Tree: tutto è dovuto a un dispositivo chiamato Sisyphus Quantum Cooling Reactor. Mentre si svolgevano gli eventi del film originale, il compagno di stanza di Carter (Israel Broussard), Ryan (Phi Vu), e i suoi colleghi di laboratorio Samar (Suraj Sharma) e Dre (Sarah Yarkin) stavano lavorando al loro progetto scientifico presso l’edificio di Scienze e Ingegneria dell’Università di Bayfield. Il loro dispositivo, che hanno chiamato “SISSY” in breve, era progettato per rallentare il tempo. Ma non sono riusciti a ottenere gli algoritmi corretti e invece SISSY ha creato un loop temporale che in qualche modo ha intrappolato Tree (i malfunzionamenti di SISSY sono anche responsabili dei blackout che hanno afflitto il campus nel primo film).

In Auguri per la tua morte, il loop temporale di Tree l’ha costretta a rivivere il suo compleanno, lunedì 18 settembre, che finiva sempre con il suo omicidio. Dopo essere morta undici volte secondo i suoi calcoli, Tree si è salvata e liberata quando ha capito che era la sua compagna di stanza Lori (Ruby Modine) a essere dietro al complotto per ucciderla; quando Tree ha ucciso Lori, ha chiuso quel loop temporale e Tree è riuscita a passare al giorno successivo. Sembrava che Tree avesse rotto il loop temporale uccidendo la sua assassina, ma non è proprio così. Tree, sopravvivendo alla giornata, ha invece trasferito il loop temporale a Ryan, che ha iniziato a ripetere il martedì 19 all’inizio di Ancora auguri per la tua morte.

Ryan aveva il suo Babyface Killer che lo ha ucciso, il che ha resettato la giornata in cui Ryan è morto. Fortunatamente, Tree sapeva esattamente cosa stava succedendo (con suo grande disappunto), quindi lei, Carter e Ryan hanno deciso di trovare il nuovo Babyface. Quando Tree ha salvato Ryan, hanno smascherato Babyface e sono rimasti scioccati nello scoprire che era un sosia di Ryan. Ryan II pensava che uccidere l’altro Ryan fosse l’unico modo per fermare il loop temporale, ed è per questo che stava uccidendo “se stesso”. Perché Ryan II abbia scelto di indossare la maschera di Babyface Killer e comportarsi come un serial killer, chi lo sa?

Ryan II sapeva anche che SISSY era instabile, ma Ryan lo attivò comunque; l’algoritmo difettoso del dispositivo causò un sovraccarico che colpì tutti nel laboratorio, ma fu Tree a risentirne maggiormente. Fu rimandata indietro al 18 settembre e finì in un nuovo loop temporale, solo che questa volta Tree finì anche in una dimensione parallela. Lì, le regole del loop temporale sono le stesse: Tree deve morire per resettare la giornata, ma questa volta non è lei il bersaglio del Babyface Killer, quindi deve suicidarsi per forzare il reset.

La spiegazione del multiverso di Ancora auguri per la tua morte

La maggior parte di Ancora auguri per la tua morte si svolge in una dimensione alternativa in cui Tree è stata mandata dal malfunzionamento di SISSY, che presenta una serie di grandi differenze rispetto al mondo che lei conosce. La più grande è che la sua compagna di stanza Lori (che ora è morta nell’universo del film originale) è la vittima che viene uccisa dal Babyface Killer; parte del calvario di Tree è cercare di salvare Lori e ogni volta che fallisce, deve morire per resettare la giornata e riprovare, rendendosi il nuovo bersaglio di Babyface o trovando modi creativi per suicidarsi. Le conseguenze del multiverso e del viaggio di Tree in una dimensione parallela non sono chiare.

Tree ha sostituito la versione alternativa di se stessa, dicendo a Carter, Ryan, Samar e Dre che si trovava in un loop temporale e proveniva da una realtà diversa. Nessun altro ha notato che Tree proveniva da un altro universo, nemmeno i suoi genitori. La domanda più importante che rimane senza risposta è cosa sia successo all’altra Tree. Quella Tree ha preso il posto della Tree originale nell’universo del primo film, con entrambe intrappolate in un loop temporale simultaneo in due universi paralleli (da cui solo Tree originale può liberarle)? Oppure Tree II è stata spinta in un terzo universo, creando un effetto domino in tutto l’universo? Considerato il finale di Ancora auguri per la tua morte, questo non sembra essere qualcosa di cui il film si preoccupi troppo.

In che modo l’universo parallelo era diverso

L’universo speculare di Ancora auguri per la tua morte è quasi completamente identico all’universo “primario” di Tree, tranne che per tre differenze fondamentali: in primo luogo, Lori è ancora viva ed è lei il bersaglio del Babyface Killer, piuttosto che la persona dietro la maschera. Questo perché in questo universo Tree non ha mai avuto una relazione con il suo professore, il dottor Gregory Butler (Charles Aitken), mentre Lori andava a letto con lui. Pertanto, Tree e Lori sono in realtà amiche intime. In secondo luogo, la sorella della confraternita di Tree e sua nemica-amica Danielle (Rachel Matthews) è la ragazza di Carter. Infine, nell’universo parallelo anche la madre di Tree (Missy Yager) è ancora viva.

Tree in realtà preferisce vivere nell’universo parallelo; anche se Carter sta uscendo con Danielle, Tree è felicissima di riavere sua madre. In Ancora auguri per la tua morte, essere costretta a rivivere lo stesso giorno ripetutamente ha costretto Tree a rendersi conto di essere diventata una persona terribile dopo la morte di sua madre, avvenuta tre anni prima. Tuttavia, Tree ha anche capito gradualmente che non appartiene all’universo parallelo; sua madre ha tre anni di ricordi con l’“altra” Tree che la Tree “originale” non ha, e lei sta vivendo la vita di qualcun altro. Alla fine, Tree ha dovuto lasciar andare sua madre ancora una volta e ha scelto di tornare nel suo universo per stare con Carter.

Tutti i Babyface Killer dei due film

In entrambi i film, ci sono in realtà diversi Babyface Killer. Nel primo, i Babyface Killer erano Lori e John Tombs, il serial killer ricoverato sotto la cura di Lori al Bayfield Hospital, e ognuno di loro ha ucciso Tree più volte. Lori odiava Tree perché era una pessima compagna di stanza ed entrambe avevano una relazione con Gregory; voleva Tree morta per avere Gregory tutto per sé. John Tombs era sia il sostituto di Lori per uccidere Tree se Lori non ci fosse riuscita, sia il capro espiatorio di Lori. In Ancora auguri per la tua morte, i Babyface Killer erano Gregory e i suoi complici: John Tombs e sua moglie Stephanie (Laura Clifton), insieme al precedente Ryan II.

Gregory ha preso spunto dal piano di Lori nel primo Auguri per la tua morte e ha liberato Tombs affinché fosse il capro espiatorio come assassino di Lori. Gregory e Stephanie stavano entrambi cercando di uccidere Lori perché lei aveva una relazione con Gregory (anche se Gregory voleva anche Stephanie morta per poter rimanere single e il suo piano finale era quello di uccidere sia la sua amante che sua moglie). Quindi, in entrambi gli universi, Lori ha una relazione con Gregory, ma nell’universo alternativo di Ancora auguri per la tua morte, Tree non è coinvolta nella relazione e Gregory non sa nemmeno chi sia Tree.

Come il finale di Ancora auguri per la tua morte ha chiuso il cerchio

Mentre il 18 settembre continuava a ripetersi in Ancora auguri per la tua morte, Tree ha diviso il suo tempo nell’universo alternativo per raggiungere diversi obiettivi: voleva passare del tempo con sua madre, voleva salvare Lori e doveva imparare la meccanica quantistica. Poiché Tree è l’unica a conservare la memoria dopo il reset del giorno, spettava a lei imparare tutto e risolvere tutte le complesse equazioni matematiche, per poi insegnarle a Ryan, Samar e Dre in modo che potessero riparare SISSY. Alla fine, grazie alla sua “memoria pazzesca”, Tree ha imparato tutta la matematica necessaria e sono riusciti a perfezionare l’algoritmo e a far funzionare correttamente SISSY.

Inizialmente, Tree voleva che SISSY fosse riparato in modo da poterlo usare per chiudere il loop temporale, ma mantenendo Tree nell’universo parallelo in modo che potesse rimanere nel mondo in cui sua madre era ancora viva. Tuttavia, Tree alla fine ha capito che non apparteneva a quell’universo e ha scelto di tornare al suo, dove Carter era il suo ragazzo. Tree dovette anche affrontare il fatto che se fosse rimasta nella dimensione parallela, tutte le persone uccise dal Babyface Killer – Lori, la guardia di sicurezza e Carter – sarebbero rimaste morte.

Con l’aiuto di Carter, Tree riuscì a salvare Lori e a smascherare Gregory e Stephanie come Babyface Killer, sistemando tutto nell’altro universo proprio mentre Ryan e compagni attivavano SISSY, rilasciando una bolla quantistica che riportò Tree nel suo universo. Si svegliò proprio nel momento in cui SISSY smise di funzionare nel suo universo originale, il che significava che tutto ciò che era successo a Tree nel mondo parallelo era avvenuto in una frazione di secondo per tutti gli altri. Era (ancora una volta) martedì 19 settembre, quindi era di nuovo libera dal loop temporale e tornata nel proprio universo, dove apparteneva. Il loop era chiuso, apparentemente per sempre.

Che ne è stato del secondo Ryan?

Sebbene il finale di Ancora auguri per la tua morte risolva la maggior parte delle grandi questioni, rimane ancora il dubbio sul doppelganger di Ryan: da dove veniva e cosa gli è successo dopo? Ha detto di essere rimasto intrappolato in un loop temporale parallelo, ma proveniva dall’universo parallelo in cui Tree ha trascorso la maggior parte del film o dal futuro dell’universo originale? Avrebbe senso che provenisse dal futuro, dato che era vestito da Babyface Killer, quindi sapeva dei tentativi di Lori e John Tomb di uccidere Tree e ha usato lo stesso costume e gli stessi metodi per uccidere l’altro Ryan.

Sapeva anche che SISSY avrebbe funzionato male e pensava che uccidere l’altro Ryan avrebbe chiuso il loop. Se proveniva dall’universo parallelo, in qualche modo non ha conservato alcun ricordo del suo tempo nel loop quando Tree ha attraversato il confine. In ogni caso, Ryan II scompare completamente alla fine di Ancora auguri per la tua morte, probabilmente a causa del malfunzionamento di SISSY o del suo successo. Tuttavia, la sua provenienza e il modo in cui la sua storia si è risolta rimangono un grande interrogativo per il futuro.

La scena a metà dei titoli di coda di Ancora auguri per la tua morte anticipa un terzo film

Ancora auguri per la tua morte ha una scena a metà dei titoli di coda che prepara il terreno per un terzo film. È ancora martedì 18 settembre e Tree, Carter, Samar e Dre sono costretti a pulire i rifiuti intorno al campus di Bayfield come servizio civile: questa è la loro punizione per aver disobbedito agli ordini del preside Bronson (Steve Zissis) di non accendere Sisy, che lui voleva fosse confiscata. Improvvisamente, arrivano dei SUV neri appartenenti alla DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) e il dottor Parker (Kenneth Israel) ordina ai quattro studenti universitari di seguirlo.

Una volta arrivati al quartier generale della DARPA, il dottor Parker rivela di aver portato la macchina SISSY nel suo laboratorio e che vogliono usarla per testare i loop temporali. Tree si offre volontaria come nuova cavia per l’esperimento: Danielle, che si sveglia nel suo letto urlando, presumibilmente perché ora è intrappolata nel suo stesso loop temporale. Questo è un indizio importante per la trama di un terzo film, per il quale il regista Christopher Landon dice di avere un’idea “davvero folle e divertente”, dato che “ha sempre immaginato Auguri per la tua morte come una trilogia”.

Nonostante Danielle sia stata designata come nuova vittima del loop temporale, in qualche modo tutto tornerà sicuramente a Tree, che dovrà letteralmente salvare la situazione. Resta da vedere se il film finale riuscirà a superare la pura follia di Ancora auguri per la tua morte. Al momento, tuttavia, non ci sono stati aggiornamenti e a distanza di ormai sei anni da questo primo sequel non è chiaro se verrà effettivamente realizzato anche un terzo capitolo.