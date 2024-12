Star Wars: Skelton Crew, Il terzo episodio rivela la vera identità del Jod Na Nawood di Jude Law – SPOILER

L’episodio 3 di Skeleton Crew è ora disponibile in streaming su Disney+ e l’ultima puntata della serie di Star Wars, acclamata dalla Lucasfilm, presenta una rivelazione piuttosto importante relativa al misterioso “Jedi” Jod Na Nawood di Jude Law.

Molto interessante, in quanto problema di astrogenesi” inizia con i genitori dei nostri giovani eroi in attesa di notizie sui loro figli perduti. Un droide arriva e dice loro che il misterioso Supervisore del pianeta ha proibito loro di contattare la Repubblica (non dicono “Nuova”) per chiedere aiuto perché non è permesso avventurarsi oltre “la barriera” (c’è sicuramente qualcosa di strano in questo pianeta).

Powered by

Ritorniamo quindi ai ragazzi di Port Borgo, che stringono un’alleanza traballante con Nawood, il quale, che sia davvero un Jedi o meno (noi propendiamo per la seconda ipotesi), è chiaramente in grado di usare la Forza. L’equipaggio riesce a fuggire, ma Nawood viene convinto a tornare per la SM-33, e a questo punto abbiamo la conferma – non che sia stata una grande rivelazione – che si tratta effettivamente del Capitano Silva della scena d’apertura della première.

Kh’ymm si riferisce a Jod come a Crimson Jack, un personaggio introdotto nel primo numero di una miniserie a fumetti intitolata Star Wars: Halcyon Legacy, pubblicata nel 2022.

Non sappiamo con certezza se si tratti di Crimson Jack (non ha la barba e le ciocche rosse), ma sarebbe una coincidenza piuttosto grande se Nawood fosse un altro pirata che per caso porta questo soprannome.

Kh’ymm – un alieno simile a un gufo/gatto – spiega che At Attin è stato nascosto di proposito al resto della galassia ed è considerato il “gioiello della Vecchia Repubblica”. È vicina a scoprire l’ubicazione del pianeta, ma Jack si rende conto che sta prendendo tempo e ha chiamato alcuni X-Wing per arrestare il “furfante”.

I ragazzi, con l’SM-33 come formidabile supporto, stringono un accordo con Jack, che promette di riportarli a casa (in cambio di una piccola ricompensa). Il pirata mostra al suo nuovo equipaggio come utilizzare i blaster e i comandi di navigazione della nave e i ragazzi riescono a fuggire facendo un salto nell’iperspazio.

Cosa ne pensate di questo episodio di Skeleton Crew?