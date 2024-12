Focus – Niente è come sembra: la spiegazione del finale del film

Focus – Niente è come sembra (qui la recensione), scritto e diretto nel 2015 da Glenn Ficarra e John Requa e con protagonisti Margot Robbie e Will Smith è pieno di colpi di scena, pugnalate alle spalle e alleanze segrete, e molto altro ancora fino ai suoi momenti finali, e proprio il finale del film potrebbe richiedere qualche spiegazione. Nel film, ogni personaggio ha un ruolo importante nel far funzionare gli strabilianti colpi di scena, ma un chiarimento su determinate dinamiche è comunque necessario. Ci sono infatti diversi punti importanti della trama che si sono verificati nei soli 30 minuti finali del film e che potrebbero richiedere un certo approfondimento.

Scopriamo infatti che, sebbene Nicky (Will Smith) fosse stato ingaggiato per truffare il rivale di Garriga (Rodrigo Santoro), il finale di Focus – Niente è come sembra rivela che il suo vero piano era quello di vendere versioni reali del suo software di iniezione EXR. Purtroppo, il suo piano non è andato a buon fine e sia Nicky che Jess (Margot Robbie) vengono catturati da Garriga e dal suo capo della sicurezza, Owens (Gerald McRaney). Da lì, tutto ciò che accade nel finale accade molto rapidamente: Nicky viene colpito, Owens si rivela essere suo partner nonché padre prima di salvargli la vita, e ha tradito Nicky prendendo i soldi per sé.

La spiegazione del finale di Focus – Niente è come sembra: da quanto tempo Bucky e Nicky lavoravano insieme?

Uno dei più grandi colpi di scena nel finale di Focus – Niente è come sembra è stata la rivelazione che Owens non lavorava in realtà per Garriga e il suo nome è Bucky, il padre adottivo di Nicky. Evidentemente, il duo di truffatori padre-figlio lavorava insieme fin dall’inizio, ma Nicky aveva “dimenticato” di dare a Jess questa informazione. Bucky ha raccontato di aver lavorato per tre anni come capo della sicurezza di Garriga, cercando di truffarlo. Quando Garriga ha assunto Nicky, i due hanno unito le forze. Il motivo per cui Owens e Nicky sembravano così antagonisti l’uno all’altro non era perché si stavano combattendo, ma solo perché avevano un rapporto teso in generale.

La collaborazione tra Nicky e Bucky si è rivelata fondamentale in alcuni aspetti del film. In qualità di infiltrato, Bucky è stato il motivo per cui Nicky ha ottenuto la vera copia dell’EXR invece di quella falsa che Garringa voleva fargli vendere. Essendo il suo capo della sicurezza, Garringa si è fidato di “Owens”, il che ha permesso a Bucky di ottenere il vero software. Poi, verso la fine, Bucky ha inviato un messaggio a Nicky dicendogli che Garriga aveva scoperto il suo doppio gioco. Infine, una volta catturati Nicky e Jess, Bucky li ha fatti uscire tirando fuori un “pulsante di panico di Toledo”, sparando a Nicky per far credere che non stavano lavorando insieme.

Bucky ha abbandonato Nicky perché “l’amore ti farà uccidere”

Parte del motivo per cui Bucky e Nicky erano nemici così convincenti è, come detto, che avevano un rapporto padre-figlio molto teso. All’inizio di Focus – Niente è come sembra, Nicky aveva detto a Jess che Bucky lo aveva abbandonato da bambino e aveva pensato che fosse perché Nicky era troppo tenero per una vita da criminale. Alla fine del film, tuttavia, Bucky ha rivelato di aver abbandonato Nicky perché lo amava troppo. Bucky ha raccontato che gli è stata puntata una pistola contro durante una partita a carte truccata e che l’unica cosa a cui riusciva a pensare era Nicky. Si è dunque allontanato da Nicky proprio in quel momento.

Pur amando Nicky, Bucky ha preferito il crimine al figlio adottivo. Come ha spiegato Bucky, “l’amore ti farà uccidere in questo racket. Non c’è posto per quella merda qui. Non c’è felicità con quello”. Bucky vedeva essenzialmente il suo amore per Nicky come una debolezza che metteva in pericolo la sua vita e le sue truffe, quindi ha abbandonato suo figlio. Bucky non vince certo il premio di padre dell’anno, ma il motivo per cui se n’è andato era un po’ migliore di quello che Nicky pensava inizialmente. C’è anche la possibilità che Bucky se ne sia andato per impedire a Nicky di vivere una vita pericolosa, anche se questo potrebbe essere troppo generoso per il truffatore.

Perché Bucky sceglie il denaro?

Anche se Bucky e Nicky hanno avuto una conversazione a cuore aperto alla fine di Focus – Niente è come sembra, il padre ha comunque rubato tutti i guadagni ottenuti vendendo il software EXR. Poco prima di rubare i 27 milioni di euro, Bucky disse a Nicky che stava prendendo i soldi perché suo figlio non era un vero ladro, quindi non gli doveva alcuna cortesia professionale. “Sai che si dice che c’è onore tra i ladri? Beh, tu non sei un ladro, Mellow. Hai fatto la tua scelta”, gli dice. Bucky era arrabbiato con il figlio per aver buttato via anni di formazione come truffatore per amore, quindi si è preso i soldi per sé.

Nicky ha preferito Jess al lavoro nel momento in cui l’ha aspettata nella stanza d’albergo, invece di fuggire quando Bucky gli ha mandato un messaggio. In sostanza, aveva preso la decisione esattamente opposta a quella del padre quando aveva deciso di abbandonare il figlio. Questa era la chiave della decisione di Bucky alla fine di Focus – Niente è come sembra: la cosa più importante nella vita di Bucky era essere un truffatore, ma Jess era la cosa più importante per Nicky. Bucky aveva scelto più volte di dare la priorità alle sue imprese criminali rispetto a Nicky. Prendere i soldi dell’EXR era solo l’ultimo esempio.

Jess ha rubato l’orologio da 200.000 dollari di Garriga alla fine del film

Anche se non hanno ottenuto i 27 milioni di euro dalla vendita dei sistemi EXR, Nicky e Jess non sono usciti dalla fine di Focus – Niente è come sembra a mani vuote. Uno dei motivi per cui Jess si trovava a Buenos Aires era il furto dell’orologio di Garriga, un Piaget Emperador che valutava 200.000 dollari. Mentre accompagnava Nicky all’ospedale, lui abbassa lo sguardo e vede che lei aveva rubato l’orologio di Garriga. Subito dopo che Bucky aveva sparato a Nicky, Garriga aveva afferrato Jess per il mento per urlarle contro e lei, nella confusione, gli aveva sfilato l’orologio dal polso. Evidentemente ha imparato da Nicky a non perdere mai la concentrazione, qualunque cosa accada.

Il vero significato del finale di Focus – Niente è come sembra

Focus – Niente è come sembra è dunque un film sull’amore, in particolare su come le persone valutano l’amore rispetto al denaro, e nessun personaggio lo dimostra meglio di Bucky e Nicky. Bucky dava più valore al suo stile di vita criminale e ai soldi che gli procurava, che a tutto, anche alla sua famiglia. Ha sparato e ucciso suo padre nel tentativo di sopravvivere a una truffa e ha abbandonato suo figlio per concentrarsi sulla sua carriera criminale. Nel corso del film, tuttavia, Nicky ha imparato che l’amore vale più del denaro. Ha finalmente deciso di essere onesto con Jess e di avere una relazione con lei, lasciandosi apparentemente alle spalle i suoi modi da truffatore.

Anche il modo in cui Bucky e Nicky si sono separati dice molto su ciò che Focus – Niente è come sembra ha da dire sul valore dell’amore. Bucky ha preferito il denaro all’amore di suo figlio e se n’è andato da solo, portando con sé un bagaglio davvero pesante. Nicky ha scelto l’amore e Jess ha finito per portarlo in ospedale, alleggerendo letteralmente il suo carico. Bucky e Nicky non potrebbero essere più diretti nemici l’uno dell’altro e il film mostra chiaramente che Nicky ha fatto un affare migliore. Anche con tutte le vincite che ha ottenuto truffando, il premio più grande per lui è la sua relazione con Jess.