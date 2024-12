The Batman – Parte II: le riprese sono in programma questa estate ma l’uscita potrebbe cambiare

A causa della mancanza di aggiornamenti ufficiali su The Batman – Parte II negli ultimi tempi, si è temuto che l’attesissimo sequel potesse subire un altro ritardo. Il regista Matt Reeves e le altre persone coinvolte nel progetto hanno assicurato ai fan che le riprese sono ancora in corso per il 2025, ma un recente rapporto ha raccontato una storia leggermente diversa.

Nel suo articolo sull’ingresso della star Robert Pattinson nel cast del prossimo film di Christopher Nolan, The Hollywood Reporter ha scritto che l’attore “dovrebbe tornare in Batman per il sequel di Matt Reeves e c’era la speranza che potesse essere girato l’anno prossimo. Queste speranze rimangono in piedi, ma non c’è nulla di vicino all’essere pianificato“.

Nella sua ultima newsletter, Jeff Sneider afferma che The Batman – Parte II è sulla buona strada per iniziare le riprese nella tarda primavera/inizio estate del prossimo anno, e che l’uscita nelle sale è ancora prevista per l’ottobre 2026… per ora.

Sneider ha appreso da “molteplici fonti” che questo probabilmente cambierà.

Cosa si dice sull’Universo DCU?

Sneider ha anche saputo che James Gunn ha recentemente cancellato un paio di progetti DC, ma molto probabilmente si trattava di progetti dell’era pre-DCU (Constantine 2 e il film su Superman di J.J. Abrams, se dovessimo tirare a indovinare).

Il co-sceneggiatore Mattson Tomlin ha recentemente dichiarato che le riprese inizieranno nel 2025 e i suoi commenti suggeriscono che il sequel varrà la pena di aspettare.

Cosa ha detto lo sceneggiatore di The Batman – Parte II

“Si girerà l’anno prossimo. Ci stiamo preparando, e dirò che l’asticella non potrebbe essere più alta“, ha detto Tomlin a ScreenRant.

“È il sequel del primo”, ha continuato. “Ma anche Matt [Reeves] non ha eguali. Nei cinque anni in cui ho lavorato con lui così da vicino, ho cercato di assorbire da lui quanto più umanamente possibile, e sono così grato per il tempo che riesco a trascorrere con lui, perché è un vero artista che opera in un mondo in cui a volte l’arte non riesce a fiorire, e sta cercando di realizzare qualcosa di veramente importante. Quindi, poter partecipare a questo viaggio e far parte di questo processo è davvero incredibile e straordinario. Sono entusiasta del film“.

I dettagli della trama non sono ancora stati resi noti, ma si prevede il ritorno di tutti i personaggi del primo film (che sono sopravvissuti), oltre ad alcuni personaggi del Pinguino. Si dice inoltre che potrebbero essere introdotti sia il dottor Tommy Elliot/Hush che Dick Grayson/Robin.

Anche se potrebbe essere solo una coincidenza, la parola “hush” lampeggia sullo schermo a un certo punto.

Probabilmente si trattava solo di un piccolo Easter egg per i fan dell’epoca, ma ciò non significa che Reeves non abbia deciso di scegliere Hush come antagonista principale di The Batman – Parte II.

Per quanto riguarda Robin, diverse fonti hanno riferito che Grayson farà il suo debutto nel sequel, quindi è probabile che ci sia qualcosa di vero. I dettagli sono pochi, ma abbiamo sentito che l’ultima versione del Ragazzo Meraviglia sarà un adolescente (forse tredicenne).

Gli eventi dello spin-off de The Pinguin hanno dato vita ad almeno una parte della storia. Per quanto riguarda le informazioni ufficiali, Reeves ha dichiarato che il suo sequel continuerà questa “epica saga criminale”, che è stato poi rivelato essere il nome ufficiale del regista per questo universo. Ha anche confermato (in modo indiretto) che il film sarà ambientato in inverno.