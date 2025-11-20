Stargate: Amazon affida al creatore di Blindspot una nuova serie

Variety ha appreso che Amazon sta ufficialmente procedendo con una nuova serie TV di Stargate. Il nuovo progetto è di Martin Gero, che ha iniziato la sua carriera nel franchise televisivo originale di Stargate. I dettagli esatti della trama della serie sono ancora segreti. La serie sarà prodotta da Amazon MGM Studios e andrà in onda su Prime Video.

“Vent’anni fa, il mio primo vero lavoro in televisione è stato come Story Editor per ‘Stargate: Atlantis'”, ha detto Gero. “Ho trascorso cinque anni nel franchise lavorando su tutte e tre le serie. ‘Stargate’ mi ha insegnato tutto sul fare televisione: è scritto nel mio DNA. Sono più che entusiasta che Amazon MGM Studios mi abbia affidato la guida di questo incredibile franchise verso la sua prossima fase. Per coloro che hanno mantenuto il gate attivo attraverso convention, riesami e una fede incrollabile, questa è per voi. E per coloro che sono nuovi al nostro mondo, vi prometto che vi aspetta qualcosa di straordinario.”

Gero sarà sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner del nuovo Stargate. Tra i produttori esecutivi figurano anche Joby Harold e Tory Tunnell per Safehouse Pictures, oltre a Dean Devlin e Roland Emmerich, co-sceneggiatori del film originale diretto da Emmerich. Brad Wright e Joe Mallozzi, leader creativi di lunga data nell’universo di Stargate, saranno i produttori consulenti.

Nel 2022, si era appreso per la prima volta che Amazon stava cercando di sviluppare nuovi progetti nell’universo di Stargate, in seguito all’acquisizione da parte dell’azienda del produttore del franchise MGM Studios. Stargate è stato originariamente lanciato come film del 1994 con James Spader e Kurt Russell. Il film è stato seguito dalla serie di successo “Stargate SG-1”, andata in onda per 10 stagioni con Richard Dean Anderson, Michael Shanks, Amanda Tapping e Christopher Judge, tra gli altri. Lo spin-off “Stargate Atlantis” è poi andato in onda per altre cinque stagioni tra il 2004 e il 2008. Ci sono stati anche due film direct-to-video di “Stargate” e altre tre serie TV, la più recente delle quali è stata “Stargate Origins” nel 2018.

Oltre al suo lavoro in Stargate, Gero è noto per aver creato la serie NBC Blindspot con Jaimie Alexander, andata in onda per cinque stagioni. È stato anche showrunner del reboot di “Quantum Leap” della NBC e ha prodotto serie come il reboot di “Kung Fu” della CW e la miniserie “Keep Breathing”.