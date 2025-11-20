Leonardo DiCaprio produrrà un documentario sulla realizzazione de Il Mago di Oz

Appian Way di Leonardo DiCaprio, Verdi Productions di Chad A. Verdi e Danny Strong hanno collaborato per realizzare Oz, un documentario sulla realizzazione de Il Mago di Oz. Tom Donahue (“Mafia Spies”, “This Changes Everything”) è stato incaricato della regia.

Oz, attualmente in produzione, offrirà uno sguardo dietro le quinte della produzione del 1939 che, secondo la descrizione del film, “mise alla prova i limiti dei suoi creatori“, tra cui il regista Victor Fleming e la protagonista Judy Garland. Il documentario esaminerà anche come e perché il film sia diventato un classico senza tempo.

“Il Mago di Oz è profondamente radicato nella nostra cultura e il suo impatto continua a risuonare ancora oggi”, afferma DiCaprio. “Siamo fortunati ad avere la possibilità di raccontare la storia e di farlo insieme a Danny Strong, Chad Verdi e al team di Verdi Productions”.

Donahue utilizzerà filmati e audio inediti per esplorare come l’amato classico sia stato forgiato durante la crisi dell’era degli studios hollywoodiani e perché sia ​​diventato e rimanga uno dei film più influenti mai realizzati.

Il film ha generato sequel e produzioni musicali, tra cui lo spin-off di Broadway e il successivo adattamento cinematografico di “Wicked“. Il film della Warner Bros. fu realizzato con una cinepresa Technicolor 35mm a tre pellicole, all’epoca all’avanguardia. Una nuova versione digitale del film fu proiettata a Las Vegas allo Sphere ad agosto.

Oz segna la quarta collaborazione tra Appian Way e Verdi Productions. Tra i suoi lavori precedenti figurano “Sleepwalker” e “Carthage Must Be Destroyed”.

“Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con Appian Way e di collaborare alla nostra quarta produzione insieme”, afferma Verdi. Entrambe le società sono unite dall’impegno comune di raccontare storie significative e avvincenti. “Il Mago di Oz” è un classico amato, ma la storia dietro le quinte della sua realizzazione è ancora più straordinaria e deve ancora essere raccontata completamente.”

La CreativeChaos vmg di Donahue e Ilan Arboleda produrrà “Oz” con DiCaprio, Verdi e la Danny Strong Productions di Strong. Tra gli altri produttori figurano Jennifer Davisson, Phillip Watson, Michelle Verdi, Chad Verdi Jr. e Paul Luba. Taylor DiGilio e Sera Verdi saranno i produttori esecutivi.

“Raccontare la creazione di una delle opere d’arte più importanti nella storia del cinema internazionale è un onore incredibile, e non potrebbe essere in mani migliori dei registi Tom Donahue e Ilan Arboleda”, afferma Strong. “Produrre con Leonardo DiCaprio, Appian Way e il loro collaboratore di lunga data Chad Verdi, rende questo team davvero un sogno per raccontare una storia da sogno.” Le riprese della ricostruzione storica sono attualmente in corso nel Rhode Island. L’uscita di Oz è prevista per il 2026.