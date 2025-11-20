Norimberga: una clip con Russel Crowe nel giorno dell’anniversario del processo

Il 20 novembre 1945 si aprì il Processo di Norimberga, il primo tribunale internazionale della storia. A pochi mesi dalla fine della Seconda guerra mondiale, vennero portati alla sbarra i principali leader politici, militari ed economici del Terzo Reich, accusati di crimini di guerra, crimini contro la pace e, soprattutto, crimini contro l’umanità.

Il processo nacque da un accordo tra le quattro potenze vincitrici , Stati Uniti, Unione Sovietica, Regno Unito e Francia — che scelsero di non imboccare la via delle esecuzioni sommarie, ma quella, rivoluzionaria, della giustizia formale.

In occasione di questa ricorrenza, condividiamo una clip esclusiva del film Norimberga, in arrivo sul grande schermo il 18 dicembre, con il premio Oscar Russell Crowe nel ruolo di Hermann Göring e il premio Oscar Rami Malek in quello dello psichiatra dell’esercito americano Douglas Kelley.

Una ricostruzione intensa, che riporta al centro del dibattito uno dei momenti più cruciali della storia della nostra umanità.

Una clip da Norimberga

La trama del film

All’indomani della Seconda guerra mondiale, mentre il mondo è ancora sconvolto dagli orrori dell’Olocausto, al tenente colonnello Douglas Kelley (il premio Oscar Rami Malek), psichiatra dell’esercito americano, viene affidato un incarico senza precedenti: valutare la sanità mentale di Hermann Göring (il premio Oscar Russell Crowe), il famigerato ex braccio destro di Hitler, e di altri alti gerarchi nazisti.

Allo stesso tempo, gli Alleati — guidati dal giudice Robert H. Jackson (Michael Shannon), affrontano l’impresa titanica di istituire un tribunale internazionale, per far sì che il regime nazista risponda dei propri crimini di fronte alla storia.

Nel silenzio delle celle, Kelley ingaggia un intenso duello psicologico con Göring, uomo carismatico e manipolatore. Da quello scontro emerge una domanda che ancora oggi tormenta la coscienza del mondo: stavano eseguendo ordini, erano pazzi… o semplicemente malvagi? Sul palcoscenico della storia si apre così il processo di Norimberga, un evento che ha cambiato per sempre la storia e l’umanità.

Norimberga arriva al cinema il 18 dicembre con Eagle Pictures.