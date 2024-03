Mentre proseguono le riprese della quinta e ultima stagione di Stranger Things, Netflix ha condiviso una nuova foto dietro le quinte che ritrae due dei personaggi che ritornano nella serie, Max (Sadie Sink) e Lucas (Caleb McLaughlin).

Max è riuscita a uscire indenne dal suo primo incontro con Vecna grazie alla prontezza di riflessi dei suoi amici e a una sana dose di Kate Bush, ma non è stata altrettanto fortunata la seconda volta. Anche se è sopravvissuta (per poco), è rimasta cieca, malmessa e in coma.

Il finale della quarta stagione di Stranger Things ha lasciato intendere che UNDICI (Millie Bobby Brown) potrebbe avere il potere di far tornare Max come prima, e qui ha un aspetto decisamente migliore rispetto all’ultima volta che l’abbiamo vista. Resta da capire se il personaggio sia effettivamente sveglio o se la foto sia stata scattata mentre Sink condivideva una battuta con la sua co-star.

🚨CODE RED NERDS🚨 SADIE AND CALEB ARE ON SET!

📸 via Ross Duffer on Instagram pic.twitter.com/BtTOphXrAv — Stranger Things (@Stranger_Things) March 1, 2024

Durante la partecipazione a un panel al Mega Con Orlando, è stato chiesto a Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) quali cambiamenti apporterebbe alla serie, se ce ne sono. “Potrebbe sembrare un po’ strano, ma dovremmo uccidere più persone“, ha risposto Matarazzo. “Questo show sarebbe molto meglio se la posta in gioco fosse molto più alta, come se in qualsiasi momento uno qualsiasi di questi ragazzi potesse prendere a calci. Mi sembra che siamo tutti troppo al sicuro“.

Nel 2022, Maya Hawke (Robin Buckley) ha detto qualcosa di simile in relazione al suo personaggio che potrebbe ricevere un nobile addio nella prossima quinta e ultima stagione. “Mi piacerebbe morire e avere il mio momento da eroe“, ha detto a Rolling Stone. “Mi piacerebbe morire con onore, come farebbe qualsiasi attore. Ma amo il modo in cui i fratelli Duffer amano i loro attori. Il motivo per cui scrivono in modo così bello per me e per tutti gli altri è perché si innamorano dei loro attori e dei loro personaggi, e non vogliono ucciderli. Penso che sia una qualità bellissima che hanno, e non me la farei scappare“.

Non vogliamo necessariamente vedere nessuno di questi ragazzi incontrare il proprio creatore, ma non vediamo nemmeno tutti arrivare alla fine della stagione finale, quindi Maya Hawke potrebbe avere avverato il suo desiderio!

Quanti episodi avrà Stranger Things 5 ?

Stranger Things 5 dovrebbe essere composta da otto episodi, il primo dei quali si intitolerà “The Crawl“. Non è stata annunciata una data di debutto, ma prima del ritardo la serie doveva tornare sugli schermi all’inizio del prossimo anno. Potrebbe ancora arrivare prima della fine del prossimo anno, ma c’è una piccola possibilità che non sia pronto prima del 2026. Le riprese sono iniziate di recente dopo la risoluzione degli scioper .

Chi è il cast di Stranger Things – stagione 5?

La quinta stagione di Stranger Things è interpretata da Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Sadie Sink, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono e Brett Gelman. L’ultima foto del cast ha confermato anche il ritorno dei membri del cast della quarta stagione Jamie Campbell Bower nel ruolo di Vecna/One/Henry Creel e Amybeth McNulty nel ruolo di Vickie. A loro si aggiungerà la veterana di Terminator Linda Hamilton, il cui personaggio non è ancora stato rivelato.

Stranger Things è creata e prodotta esecutivamente da Matt e Ross Duffer, che sono anche gli showrunner. I produttori esecutivi sono Shawn Levy, Dan Cohen e Iain Patterson. Tutte e quattro le stagioni sono ora disponibili in streaming in esclusiva su Netflix.