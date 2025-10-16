Suburræterna – Stagione 2: al via le riprese a Roma

La seconda stagione di Suburræterna di Netflix, l’acclamato spin-off della serie italiana poliziesca Suburra, sarà ambientata a Roma, in Italia, dal 20 ottobre di quest’anno al febbraio 2026. Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli tornano come sceneggiatori, mentre Leonardo D’Agostini e Michele Alhaique saranno i registi degli episodi.

Nel finale della prima stagione, Angelica ritiene Alberto “Spadino” Anacleti responsabile della morte della sua migliore amica Nadia, che in realtà è stata uccisa da Victor, il nipote di Alberto. Nadia aveva pianificato di tradirla ed eliminare la famiglia Luciani una volta per tutte.

Il motivo che spinge il politico corrotto Amedeo Cinaglia a costruire il Nuovo Colosseo viene vanificato dopo che egli non riesce a partecipare all’incontro organizzato tra lui, Ercole, il cardinale Tronto e il notaio. Alla fine, il progetto finisce nelle mani di Ercole Bonatesta, un altro consigliere comunale che, proprio come Cinaglia, vuole il potere e il controllo sull’impero criminale. Bonatesta finisce per uccidere suo nonno Vito, che era stato un fedele sostenitore della famiglia Anacleti.

Il finale culmina con degli spari, mentre Damiano Luciani (fratello di Giulia Luciani) e sua moglie, Angelica Sale, ex moglie di Alberto, sono sulla spiaggia a confidarsi i loro sentimenti. Nel dramma che ne segue, il fratello di Damiano, Cesare, viene ucciso dagli uomini di Cerocchi, il luogotenente che lavora per Amedeo Cinaglia. I Luciani perdono la loro quota e il controllo sulla vendita nel loro territorio, che viene gestito da Adelaide Anacleti. Anacleti viene infine uccisa da Giulia in un attacco, e i Luciani bruciano persino le case degli Anacleti. Spadino decide di riprendersi le ville della sua famiglia e di vendicarsi dei Luciani.

Considerando come finisce la prima stagione, gli attori che dovrebbero tornare nella seconda stagione includono Giacomo Ferrara nel ruolo di Alberto “Spadino” Anacleti, Filippo Nigro nel ruolo di Amedeo Cinaglia, Carlotta Antonelli nel ruolo di Angelica Sale, Marlon Joubert nel ruolo di Damiano, Aliosha Massine nel ruolo di Ercole Bonatesta, Yamina Birmi nel ruolo di Giulia Luciani, Paola Sotgiu nel ruolo di Adelaide Anacleti ed Emmanuele Aita nel ruolo di Ferdinando Badali.