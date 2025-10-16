DC conferma ufficialmente Bane nel prossimo film d’animazione di Batman

Bane sarà il cattivo principale del prossimo film di Batman, ma non sarà l’unico nemico della DC Comics a dare filo da torcere al Cavaliere Oscuro. La DC ha in programma diversi progetti su Batman, con Bruce Wayne che apparirà sia in film d’animazione che live-action nei prossimi anni. The Batman – Parte 2 dovrebbe presto iniziare a dare i primi segnali.

Con la sceneggiatura già scritta, il reboot di Batman DCU The Brave and the Bold è un altro progetto che potrebbe vedere presto dei progressi. Tuttavia, nessuno dei film live-action di Batman è previsto come prossimo film dell’eroe. Batman tornerà invece in grande stile nel 2026 in un film d’animazione, con uno dei suoi migliori nemici a ricoprire un ruolo chiave.

Bane sarà il cattivo principale della nuova saga di film di Batman

Dopo l’uscita nel 2025 di un film animato su Batman, la storia Elseworlds vista in Aztec Batman: Clash of Empires, il 2026 vedrà l’inizio di una nuova saga per il personaggio, che esisterà anche al di fuori del canone dell’universo DC di James Gunn. Sorprendentemente, la DC ha annunciato non uno, ma quattro film per adattare l’arco narrativo dei fumetti Batman: Knightfall.

Il primo di questi è intitolato Batman: Knightfall Part 1: Knightfall. Il prossimo film DC è stato fissato per il 2026, anche se non è stata ancora annunciata una data precisa. Knightfall è la classica trama del fumetto che ha visto Bane spezzare la schiena a Batman. Pertanto, la DC ha confermato che Bane sarà il cattivo principale del film su Batman.

Ciò è stato chiarito nella sinossi ufficiale del film, che ha rivelato che Bane libererà “tutta la Rogue’s Gallery di Batman dall’Arkham Asylum”. La DC non ha ancora rivelato chi darà la voce a Bane e al resto dei personaggi del film. Tuttavia, l’annuncio conferma che Bane sarà ancora una volta il personaggio chiave di un film su Batman.

DC ha già reso Bane il cattivo principale di un adattamento di successo di Knightfall

Sebbene il film su Batman del 2026 sarà il primo adattamento diretto di Knightfall da parte della DC, alcuni elementi di quella trama sono stati fondamentali per l’ultimo film di Batman di Christopher Nolan, Il cavaliere oscuro – Il ritorno del 2012. Come accade nei fumetti, Bane, interpretato da Tom Hardy, ha spezzato la schiena a Batman, interpretato da Christian Bale, e ha gettato Gotham City nel caos, salendo al potere per controllarla.

Sebbene Il cavaliere oscuro – Il ritorno presenti più collegamenti con Knightfall, non si tratta di un adattamento diretto, poiché presenta molte differenze. Ad esempio, Azrael e il suo piano di sostituire Batman durante l’assenza di Bruce sono stati completamente rimossi dal film. Sono entusiasta del prossimo film Batman della DC per il potenziale che ha un adattamento completo di Knightfall, e Bane ha tutte le carte in regola per brillare.