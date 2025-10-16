The Diplomat: la serie Netflix è ispirata alla vita reale?

Creata da Debora Cahn, The Diplomat di Netflix è una serie thriller politica che segue la storia di Kate Wyler (Keri Russell). Esperta nella gestione di crisi di importanza internazionale, Kate è pronta a partire per l’Afghanistan per la sua prossima missione. Tuttavia, viene riassegnata a Londra dopo che una nave britannica viene attaccata e il Paese diventa sospettoso e ostile nei confronti dell’Iran.

In qualità di ambasciatrice degli Stati Uniti, il suo compito è quello di mitigare la crisi che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla nazione e sul mondo. La serie ci offre uno sguardo sulla vita dei diplomatici e sulle sfide che devono affrontare per mantenere la pace nel mondo. Fa riferimento a conflitti reali come la guerra tra Russia e Ucraina, il che potrebbe farvi chiedere se la serie sia basata su eventi reali. Scopriamolo! SPOILER IN ARRIVO

The Diplomat è una storia di fantasia

No, The Diplomat non è basato su una storia vera. È ispirato a una storia originale di Debora Cahn, nota per aver lavorato a serie televisive di argomento politico come The West Wing e Homeland che combina gli elementi politici e di spionaggio di queste serie per creare la trama avvincente di una serie thriller. L’idea per la serie le è venuta mentre lavorava come sceneggiatrice e produttrice di “Homeland”. Per la serie di spionaggio con Claire Danes, sono stati consultati molti esperti in diversi campi, tra cui alcuni ambasciatori.

Parlando della stessa cosa a Vanity Fair, Cahn ha detto: “Sono persone tranquille e senza pretese. Come questa donna che assomiglia a mia zia Ruthie: si trovava nel bel mezzo di una crisi che coinvolgeva scorie nucleari, un camion che sbandava su una strada ghiacciata della Siberia e bombe che cadevano. Nessuno sa cosa fanno queste persone. È un’attività in prima linea, e nessuno ne sa nulla”.

La sceneggiatrice ha osservato che le persone impiegate nel servizio diplomatico sono “le prime ad arrivare e le ultime ad andarsene da ogni disastro nel mondo, e nessuno sa chi sono o cosa fanno”. Voleva trasmettere quella tensione e la responsabilità di prendere decisioni immediate che potrebbero cambiare il mondo. Oltre alla vita professionale, Cahn era anche interessata ad esplorare l’idea di coppie che lavorano nello stesso campo. Definendole “coppie in tandem”, era affascinata dall’idea di due persone sposate ma anche in competizione tra loro a causa della natura del loro lavoro.

“Ti trovi in una situazione in cui la persona che ami di più è anche qualcuno con cui sei sempre in competizione”, ha osservato Cahn. È qui che entrano in gioco Kate e Hal. Il loro rapporto di amore-odio, pieno di battute, è diventato qualcosa con cui il pubblico poteva identificarsi. “È il mio modo di entrare in contatto con ciò che significa essere qualcuno in quel tipo di vita. È molto più facile per il pubblico identificarsi con una circostanza, ed è più divertente e reale che mai”, ha detto la sceneggiatrice.

Sebbene “The Diplomat” sia quasi interamente frutto di fantasia, gli sceneggiatori hanno guardato a eventi reali per generare il conflitto principale della storia. La serie inizia con l’attacco a una nave da guerra britannica nel Golfo Persico e tutte le prove puntano verso l’Iran. Questo fa aumentare la tensione tra i due paesi, portando ad altre complicazioni nella politica internazionale. Questa premessa è probabilmente un’esagerazione di un conflitto reale in cui la Gran Bretagna e l’Iran sono quasi entrati nel 2019.

Una dichiarazione rilasciata dal Ministero della Difesa ha rivelato che “tre navi iraniane hanno tentato di impedire il passaggio di una nave commerciale, la British Heritage, attraverso lo Stretto di Hormuz”. Ciò ha costretto la HMS Montrose “a posizionarsi tra le navi iraniane e la British Heritage e a lanciare avvertimenti verbali alle navi iraniane, che poi si sono allontanate”. Le autorità erano “preoccupate da questa azione” e hanno esortato “le autorità iraniane a distendere la situazione nella regione”.

Secondo quanto riferito, l’Iran ha respinto le accuse definendole “prive di valore” e “fatte per creare tensione”. Nel frattempo, le navi britanniche sono state messe in allerta. Fortunatamente, le cose non sono peggiorate. Parlando di queste cose, che devono accadere più spesso di quanto il pubblico ne senta parlare, Cahn ha detto: “Il mondo potrebbe finire martedì a causa di una decisione che prendono o non prendono”.

Oltre a sottolineare la gravità del lavoro, Cahn si è anche concentrato sulla quotidianità di queste persone che potrebbero gestire continuamente questioni delicate, “ma questo non significa che ricordino il nome della persona con cui stanno parlando, e non significa che non abbiano dimenticato di togliere l’etichetta dai pantaloni”. Considerando tutto ciò, possiamo dire che The Diplomat è un’opera di fantasia, ma attinge a eventi e personaggi reali per creare un ritratto avvincente della vita di un ambasciatore.