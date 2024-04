Suits: L.A. John Amos e altri volti nel pilot dello spin-off

Secondo Deadline, il pilot di Suits: L.A. ha accolto tre nuovi membri del cast per il prossimo spin-off della popolare serie legal drama Suits. Il candidato all’Emmy John Amos (Good Times), Victoria Justice (Victorious) e Kevin Weisman (Alias) sono stati scelti per ruoli di guest-star.

Amos dovrebbe interpretare uno dei clienti famosi del protagonista, mentre Justice vestirà i panni di una star del cinema ambiziosa e sicura di sé di nome Dylan Pryor. Per quanto riguarda Weisman, è previsto il ruolo di Lester Thompson, un uomo intelligente e potente che è abituato a fare a modo suo. È appena stato accusato di omicidio e deve ascoltare gli altri per non finire in prigione.

Cosa aspettarsi da Suits: L.A lo spin-off di Suits?

“Suits: L.A. è incentrato su Ted Black, un ex procuratore federale di New York, che si è reinventato rappresentante dei clienti più potenti di Los Angeles“, si legge nella logline. “Il suo studio è in crisi e per sopravvivere deve abbracciare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera. Ted è circondato da un gruppo di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà nei confronti di Ted e tra di loro, mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite personali e professionali. Tutto questo avviene mentre si dipanano lentamente gli eventi di anni prima che hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle tutto e tutti quelli che amava“.

La serie nasce dal creatore della serie originale Aaron Korsh, che ne è produttore esecutivo insieme a David Bartis, Doug Liman e Gene Klein. Lo spin-off è interpretato da Stephen Amell nel ruolo di Ted Black, Josh McDermitt nel ruolo di Stuart Lane, Lex Scott Davis nel ruolo di Erica Rollins, Troy Winbush nel ruolo di Kevin, Alice Lee nel ruolo di Leah e Bryan Greenberg nel ruolo di Rick Dodsen. L’episodio pilota è diretto e prodotto esecutivamente da Victoria Mahoney (The Old Guard 2).