The Bear – stagione 3: un video dal set conferma il ritorno di un volto noto

Dopo essersi fatto notare per la sua interpretazione come guest-star di Chef Luca, la star di Guardiani della Galassia Vol. 3 Will Poulter riprenderà ufficialmente il suo ruolo in The Bear – stagione 3, l’attesa terza stagione di The Bear.

Il suo ritorno è stato confermato dopo che i fan lo hanno visto di recente sul set dell’acclamata comedy-drama a Chicago. Nell’episodio 4 della seconda stagione, il Luca di Will Poulter è stato presentato come un pasticcere di Copenhagen che aiuta Marcus (Lionel Boyce) a sviluppare i dessert per il nuovo ristorante. In seguito è stato rivelato che lui e Carmy hanno precedentemente lavorato insieme per lo Chef Terry di Olivia Colman.

The Bear ottiene un rinnovo anticipato per la quarta stagione

Mentre prosegue la produzione della terza stagione di The Bear è stato recentemente reso noto che FX ha ufficialmente concesso alla serie drammatica di successo il rinnovo per la quarta stagione. La notizia arriva dopo che lo show ha recentemente ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre Golden Globe e tre SAG Awards.

The Bear è prodotta esecutivamente da Christopher Storer, Joanna Calo, Hiro Murai, Nate Matteson e Josh Senior. La commedia drammatica è interpretata da Jeremy Allen White,, Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson e Matty Matheson. Ulteriori dettagli sulla trama del terzo capitolo e sui nuovi personaggi sono rimasti segreti. Edebiri dovrebbe dirigere uno degli episodi della terza stagione, che rappresenterà il suo debutto alla regia.