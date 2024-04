Dune 3: Denis Villeneuve sta scrivendo il film “proprio ora”

Dune 3 è diventato un sequel molto atteso dopo il modo in cui è finito Dune: Parte Due (qui la nostra recensione). Mentre quest’ultimo continua a sbancare i botteghini di tutto il mondo, il regista Denis Villeneuve sta lavorando diligentemente al prossimo capitolo. Di recente ha fornito un aggiornamento sui progressi di Dune 3, attualmente in fase di pre-produzione.

In un incontro con il New York Times, Denis Villeneuve ha risposto a tutte le domande dei fan su Dune: Parte Due. Ha anche parlato di Dune 3, confermando che sta scrivendo l’adattamento di Dune Messiah “proprio ora“.

Denis Villeneuve conferma che sta scrivendo Dune 3

Alla domanda sull’equazione tra Paul e Chani dopo il finale della seconda parte, che vedeva Chani abbandonare Paul con rabbia, Villeneuve ha risposto: “Quella rabbia è tremenda. Non voglio rivelare cosa farò con il terzo film. So esattamente cosa fare. Lo sto scrivendo proprio ora. Ma c’è molta carne al fuoco e sono molto eccitato per questa decisione“.

La risposta di Villeneuve lascia intendere che ci vorrà un po’ di tempo prima che Dune 3 arrivi nelle sale. Inoltre, è stato confermato che il regista si occuperà dell’adattamento live-action del romanzo di Annie Jacobsen, “Nuclear War: A Scenario“, prima di Dune 3.

Dune 3 adatterà Dune Messiah di Frank Herbert

In precedenza, parlando con la rivista Time, Villeneuve ha confermato che Dune 3 sarà basato sul secondo romanzo della serie di Frank Herbert, “Dune Messiah“. Il regista ha diviso il primo romanzo in due metà per adattare i suoi due film su Dune. Ma il terzo film di Dune coprirà Dune Messiah nella sua interezza.

Nel film vedremo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV. Il film è attualmente disponibile a noleggio in digitale e sarà disponibile per l’acquisto in 4K UHD, Blu-ray e DVD il 14 maggio 2024.