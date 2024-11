Sylvester Stallone vicino a un accordo per Tulsa King stagione 3 e 4

Sylvester Stallone è vicino all’accordo per tornare per almeno altre due stagioni della serie drammatica Paramount+ “Tulsa King“.

Stallone, che è anche produttore esecutivo della serie, guida il cast del dramma mafioso, e il suo nuovo accordo apre la strada a un doppio rinnovo per le stagioni 3 e 4. Le fonti hanno sottolineato, tuttavia, che la serie non è stata formalmente rinnovata per adesso. I rappresentanti della Paramount hanno rifiutato di commentare.

Powered by

Secondo la sinossi ufficiale, lo show “segue il capo della mafia newyorkese Dwight “The General” Manfredi (Stallone), appena uscito di prigione dopo 25 anni e senza tante cerimonie esiliato dal suo capo per aprire un negozio a Tulsa, Oklahoma. Rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa potrebbe non avere a cuore i suoi interessi, Dwight costruisce lentamente una “squadra” da un gruppo di personaggi improbabili, per aiutarlo a stabilire un nuovo impero criminale in un posto che per lui potrebbe essere un altro pianeta”.

Sylvester Stallone potrebbe tornare in altre due stagioni di Tulsa King

Insieme a Stallone, il cast include Jay Will, Max Casella, Andrea Savage, Martin Starr, Garrett Hedlund, Vincent Piazza, Dana Delany e Annabella Sciorra. Sia Neal McDonough che Frank Grillo si sono uniti allo show nella sua seconda stagione.

Taylor Sheridan ha creato “Tulsa King” nell’ambito del suo ampio accordo globale con Paramount Global. Segna il primo ruolo televisivo regolare della leggendaria carriera di Sylvester Stallone. Lo show ha aperto in modo solido con la sua prima stagione nel 2022, con la seconda stagione che ha raccolto ancora più elogi con il suo lancio a settembre. La seconda stagione ha attualmente un perfetto punteggio di approvazione della critica del 100% su Rotten Tomatoes.

Sheridan è anche produttore esecutivo della serie insieme a Terence Winter, Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Allen Coulter e Braden Aftergood. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios.