Scream 7: Isabel May interpreterà la figlia di Sidney Prescott

Deadline conferma che l’attrice Isabel May interpreterà sicuramente la figlia di Sidney Prescott di Neve Campbell nel prossimo Scream 7 di Spyglass Media Group. May ha fatto un gran colpo nel ruolo di Elsa Dutton nella serie prequel di Yellowstone della Paramount+, 1883. Ha anche interpretato il personaggio nella serie sequel, 1923.

Dopo aver saltato l’ultimo film, Neve Campbell ha recentemente annunciato che tornerà nei panni di Sidney Prescott per il settimo capitolo in arrivo.

Powered by

“Sidney Prescott sta tornando!” ha scritto Campbell su Instagram quando il suo ritorno è stato reso ufficiale. “È sempre stato uno spasso e un onore interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio apprezzamento per questi film e per ciò che hanno significato per me non è mai diminuito. Sono molto felice e orgoglioso di dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso, di riportare Sidney sullo schermo e non potrei essere più emozionato”.

Campbell e il nuovo regista Kevin Williamson hanno recentemente annunciato che il settimo film, che apparentemente è stato chiamato Scream 7 (abbandonando i numeri romani) per il momento, uscirà nelle sale il 27 febbraio 2026.

I dettagli della trama sono ancora segreti, ma le voci affermano che la storia ruoterà attorno a Sidney (Campbell), Gale Weathers (Courteney Cox) e alcuni nuovi personaggi che difendono la famiglia di Sid da una specie di setta di Ghostface.

Ci sono state segnalazioni contrastanti su quanti maniaci mascherati prenderanno di mira i nostri eroi, ma abbiamo sentito dire che ci sarà un “grande salto temporale” dopo gli eventi dell’ultimo film, presumibilmente per consentire ai figli di Sidney di raggiungere l’età adatta ai film slasher.