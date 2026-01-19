The Madison: primo trailer svela la nuova serie western di Taylor Sheridan con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell

Il nuovo progetto televisivo di Taylor Sheridan prende finalmente forma. Paramount+ ha diffuso il primo trailer ufficiale di The Madison, offrendo uno sguardo iniziale su una serie che promette di declinare il western contemporaneo in chiave intima ed emotiva. Protagonisti assoluti del racconto sono Michelle Pfeiffer e Kurt Russell, riuniti per la prima volta in un universo seriale firmato Sheridan.

Secondo la logline ufficiale, The Madison racconta le vicende della famiglia Clyburn ed è descritta come uno studio profondo sul lutto e sulle connessioni umane, seguendo una famiglia di New York che si trasferisce nella valle del fiume Madison, nel Montana centrale. Il trailer insiste fin da subito su questo tono: Pfeiffer appare visibilmente segnata dalla perdita, mentre pronuncia parole che chiariscono il cuore tematico della serie — un dolore che ridefinisce identità, relazioni e appartenenza.

Un western emotivo tra famiglie, lutto e territori di confine

A differenza di altri titoli dell’universo di Sheridan, The Madison non è uno spin-off di Yellowstone, nonostante l’ambientazione e alcune affinità tematiche possano suggerirlo. La serie si muove su un terreno più intimo, concentrandosi sullo scontro — e sull’incontro — tra due mondi: quello urbano e quello rurale. Al centro della narrazione ci sono infatti i Clyburn e i McIntosh, due famiglie profondamente diverse, costrette a confrontarsi dopo un evento tragico che lega i loro destini.

Sheridan figura come creatore ed executive producer insieme a David C. Glasser, John Linson, Pfeiffer e Russell. Christina Voros ricopre un doppio ruolo, occupandosi sia della produzione che della regia della serie, rafforzando ulteriormente l’impronta autoriale del progetto.

Il cast comprende anche Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams e Will Arnett. Kurt Russell interpreterà Preston Clyburn, personaggio avvolto dal mistero e potenzialmente presente solo attraverso flashback, mentre Michelle Pfeiffer vestirà i panni di Stacy Clyburn, madre di due figlie, Page McIntosh e Abigail Reese, figure centrali nel racconto del trauma e della ricostruzione.

Nonostante Sheridan si prepari a lasciare Paramount nei prossimi anni, The Madison conferma quanto il suo sodalizio con lo studio resti prolifico. La serie debutterà su Paramount+ il 14 marzo, presentandosi come un western moderno che sostituisce l’epica del potere con un racconto più silenzioso, fatto di perdita, memoria e legami familiari.