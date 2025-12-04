La profezia delle streghe di Mayfair spiegata: Rowan e la tredicesima strega

Dopo aver inizialmente accennato solo al significato della tredicesima profezia delle streghe nei primi episodi, la prima stagione di Le streghe Mayfair di Anne Rice ne svela il significato e lo scopo nella trama generale verso gli episodi finali. Conosciuta anche come Anne Rice’s Mayfair Witches, la serie TV della AMC è la seconda ambientata nell’universo condiviso Immortal. Prima di Mayfair Witches, Intervista col vampiro del 2022 ha segnato l’inizio del franchise e dell’universo generale.

Nei suoi 8 episodi, Mayfair Witches offre agli spettatori molti motivi di interesse. Da un cast di talento a sottotrame avvincenti, la serie affascina il pubblico con le sue esplorazioni dei personaggi soprannaturali, delle loro lotte di potere e delle dinamiche familiari. In tutte queste esplorazioni, il suo fascino principale deriva dalla rappresentazione di una profezia centrale, chiamata la 13ª profezia delle streghe. Invece di svelare tutti i dettagli della profezia in una volta sola, Mayfair Witches mantiene gli spettatori incollati allo schermo svelando gradualmente i suoi segreti.

La 13ª profezia delle streghe di Mayfair Witches spiegata

La profezia sembra preparare la rinascita di Lasher

Sebbene le implicazioni generali a lungo termine della 13ª profezia delle streghe debbano ancora essere svelate in Le streghe Mayfair di Anne Rice, la serie ha fornito diversi indizi e suggerimenti per aiutare gli spettatori a ipotizzare come si evolveranno le cose. Ad esempio, come suggerisce il nome della profezia, essa si riferisce alla tredicesima strega nata nella stirpe della famiglia Mayfair, sottolineando come lei avrà un ruolo significativo nella narrazione futura della famiglia. Molti dettagli sottili presenti nella serie suggeriscono anche che la tredicesima strega della famiglia fungerà da una sorta di “porta,” aprendo la strada all’arrivo di un’entità soprannaturale nel loro mondo.

…Le streghe Mayfair di Anne Rice conferma anche che Lasher incarna il figlio della tredicesima strega.

La stagione 1 di Mayfair Witches suggerisce anche che l’entità soprannaturale in questione sarà Lasher, che, secondo la tradizione generale della serie, è uno spirito antico e la fonte stessa dei poteri delle streghe del titolo. Diversi dettagli sottili della profezia implicano che la tredicesima strega della famiglia Mayfair darà alla luce Lasher. Il finale della stagione 1 di Le streghe Mayfair di Anne Rice conferma anche che Lasher incarna il figlio della tredicesima strega. La serie rivela anche che Cortland Mayfair beneficia in qualche modo della profezia, spiegando perché fa in modo che si avveri.

Rowan Fielding è la tredicesima strega Mayfair

Verso la fine della prima stagione, accetta la profezia

Rowan viene a conoscenza della profezia e del fatto di essere la tredicesima strega quando partecipa al funerale di sua madre. Dopo che Cortland l’aiuta a capire che Lasher è un dono per lei, Rowan accetta la profezia indossando la collana di sua madre e stabilendo un legame tra sé e Lasher. Nell’arco finale della stagione 1 di Mayfair Witches, Rowan parte alla ricerca di Tessa dopo aver scoperto che è incinta. Tuttavia, quando finalmente la trova, scopre che i cacciatori di streghe l’hanno rapita. Nonostante i suoi sforzi per salvare Tessa, la giovane strega muore quando Keith le spara.

Nel tentativo di vendicare la morte di Tessa, Rowan usa la sua collana per evocare Lasher. Dopo aver punito Keith bruciandolo, Lasher aiuta Rowan ad accedere alla piena potenza dei suoi poteri, istruendola su come connettersi con la conoscenza ancestrale. Con ciò che segue, Lasher prende finalmente possesso di sua figlia, aprendo la strada alla sua rinascita.

Cosa succede con la gravidanza di Rowan nella prima stagione di Mayfair Witches

Partorisce il bambino e sblocca nuovi poteri

Poiché il bambino di Rowan realizza la profezia, la sua gravidanza progredisce rapidamente nella prima stagione di Mayfair Witches. Dopo che Lasher emerge per aiutarla a uccidere Keith e finalmente incarna il bambino, Rowan partorisce il bambino nel mausoleo con l’aiuto di Suzanne. Dopo il parto, acquisisce nuovi poteri che usa per punire Cortland, imprigionandolo nella pietra dopo aver scoperto che ha ucciso sua madre. Rendendosi conto che, come Cortland, anche Ciprien desidera portarle via il bambino, Rowan lo avverte di non avvicinarsi a lei e al suo bambino. Con questo, la stagione 1 di Mayfair Witches stabilisce che la tredicesima profezia delle streghe si è avverata.