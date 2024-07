Temuera Morrison vuole a tutti i costi la seconda stagione di The Book of Boba Fett

Ad oggi, non c’è ancora nulla che suggerisca che Lucasfilm abbia rinnovato The Book of Boba Fett per una seconda stagione, nonostante le richieste di Temuera Morrison. E infatti sembra sempre più improbabile che la storia dell’iconico cacciatore di taglie continui nella sua serie.

Il protagonista Temuera Morrison non ha evitato di criticare il modo in cui è stato lasciato sullo scaffale quando è arrivata la terza stagione di The Mandalorian e ha anche detto che Din Djarin al centro della scena in The Book of Boba Fett ha avuto un ruolo nel “rovinare” lo spin-off.

Sebbene dura, in qualche modo è un’osservazione valida dal momento che un intero episodio dello show è stato dedicato a Din e Grogu. Entrambi i personaggi – e la loro emozionante riunione – hanno ampiamente messo in ombra Fett durante il finale e sono diventati la ragione principale per cui molti fan di Star Wars si sono sintonizzati.

Questo non vuol dire però che la serie non avesse la sua giusta dose di problemi; mentre il tentativo di Boba di impossessarsi del mondo criminale di Tatooine rendeva interessante la visione, i cattivi di The Book of Boba Fett erano dimenticabili e la storia dietro il suo ritorno forse ammorbidiva troppo il personaggio.

The Book of Boba Fett avrà una seconda stagione con Temuera Morrison?

Durante una recente apparizione ad una convention, a Morrison è stato chiesto se avrebbe lavorato con Ming-Na Wen, l’attrice che interpreta Fennec Shand, e ha condiviso le loro speranze deluse di continuare a collaborare. “Sia lei che io volevamo lavorare molto duramente nella speranza che potessero andare avanti [e] fare un 2 e un 3 e un 4 e un 5 e un 6 e un 7”, ha rivelato l’attore. “Ho cercato di spingerli anche in quella direzione”, ha detto quando gli è stato chiesto del possibile ritorno dello show. “Ha bisogno di più stimoli, ma comunque…” Morrison non sembra particolarmente ottimista riguardo al fatto che The Book of Boba Fett riceverà una seconda stagione e, con la Disney che cerca di tagliare i costi di streaming, ci sono buone possibilità che Temuera Morrison venga relegato in un ruolo da comprimario o comparsa nel prossimo film The Mandalorian e Grogu.

Per certi aspetti, ha senso che lo spettacolo rimanga una serie limitata. Dopotutto, ha finalmente risolto il mistero di come il cacciatore di taglie sia sopravvissuto agli eventi de Il Ritorno dello Jedi e alla fine abbia consolidato il suo posto come nuovo leader di Tatooine.

Anche se c’era spazio per raccontare più storie, la risposta allo spin-off è stata un po’ tiepida e il modo in cui le cose si sono svolte non era quello che molti fan volevano vedere da un personaggio che era probabilmente al suo meglio come misterioso cacciatore di taglie.