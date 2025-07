Andrew Garfield per Artificial di Luca Guadagnino

Andrew Garfield ha ufficialmente firmato per il prossimo film di Luca Guadagnino, Artificial, prodotto da Amazon MGM. Garfield affiancherà Yura Borisov, rivelazione di Anora e recente candidato all’Oscar, in questo film descritto come una “commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale”. Simon Rich (“An American Pickle”) ha scritto la sceneggiatura e sarà il produttore insieme a David Heyman e Jeffrey Clifford della Heyday Films e Jennifer Fox.

Artificial riunisce Guadagnino e Amazon MGM Studios. Ha recentemente diretto After the Hunt, con Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri, che lo studio distribuirà nelle sale il 10 ottobre, e Challengers dello scorso anno, con Zendaya. Secondo le prime indiscrezioni, oltre a Borisov e Garfield, anche Monica Barbaro (vista in A Complete Unknown) sarebbe in lizza per i ruoli principali in Artificial.

Artificial arriva in un periodo molto intenso per Garfield. Oltre a After the Hunt, è parte anche dell’adattamento cinematografico di Enid Blyton di “The Magic Faraway Tree” al fianco di Claire Foy, Jessica Gunning e Nicola Coughlan per Studiocanal, ed è stato recentemente scritturato nel thriller di Paul Greengrass “The Rage”, prodotto da Focus Features, sulla rivolta dei contadini nell’Inghilterra del XIV secolo.

Tra gli altri lavori recenti di Garfield figurano We Live in Time, Tick, Tick… Boom! e La battaglia di Hacksaw Ridge. Gli ultimi due gli sono valsi una nomination all’Oscar come miglior attore, mentre per Tick, Tick… Boom! ha anche vinto un Golden Globe. In televisione, ha ottenuto una nomination agli Emmy per In nome del cielo. Garfield ha poi avuto modo di riprendere i panni di Spider-Man in Spider-Man: No Way Home. Nel 2010, invece, aveva avuto un ruolo di rilievo in The Social Network, film che potrebbe avere più di qualche somiglianza tematica con Artificial.