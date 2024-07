The Fantastic Four al San Diego Comic Con, i primi poster confermano la Future Foundation

The Fantastic Fourquattro sbarca già al San Diego Comic-Con! Mancano poche settimane al Comic-Con e i primi poster che promuovono l’evento sono stati avvistati a San Diego. I Marvel Studios stanno presentando i Fantastici Quattro con alcune fantastiche opere d’arte con Reed Richards/Mister Fantastic e Johnny Storm/Human Torch.

Un secondo poster mostra Sue Storm/Invisible Woman e Ben Grimm/La Cosa, con la prima raffigurata come invisibile e il profilo del secondo che offre un’idea migliore di come apparirà nel MCU. L’immagine è accurata rispetto ai fumetti e ha un design più vicino all’originale rispetto alle sue precedenti apparizioni.

Da notare anche che sotto al logo The Fantastic Four, ne vediamo uno per “The Future Foundation“. Le speculazioni secondo cui il gruppo sarebbe apparso nel riavvio hanno iniziato a circolare quando i Marvel Studios hanno condiviso un artwork di Ryan Meinerding con la Torcia Umana ad aprile.

Il post sui social media includeva un collegamento che indirizzava i fan a una pagina “The Future Foundation” che concedeva ai visitatori l’accesso ai fumetti dei Fantastici Quattro insieme a una didascalia che diceva: “Delegati, siamo lieti che possiate unirvi a noi. Per prepararvi al prossimo incontro, vi è stato concesso l’accesso per leggere questi numeri su Marvel Unlimited.”

Con questo ulteriore dettaglio del logo nei poster del SDCC, possiamo probabilmente confermare che questa squadra farà parte del prossimo riavvio dell’MCU. Nei fumetti, la Future Foundation era un think tank creato da Jonathan Hickman e Steve Epting, che ha debuttato in Fantastic Four #579 nel 2010. Formato da Reed Richards, la missione del gruppo è risolvere i problemi più complessi del mondo attraverso la scienza innovativa e il lavoro di squadra.

L’elenco della Fondazione comprende un mix di supereroi affermati, bambini prodigiosi e cattivi riformati. I membri chiave includono Reed Richards, Sue Storm, Franklin e Valeria Richards (i loro figli), Spider-Man, Dragon Man e Alex Power. La squadra è nota per i suoi costumi bianchi e neri, che simboleggiano un nuovo inizio e la ricerca della conoscenza.

The Fantastic Four: quello che c’è da sapere sul film

Il film è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i The Fantastic Four sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, viene completamente trasformato in una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà The Fantastic Four, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.

Fanno parte del cast anche Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Ralph Ineson nel ruolo di Galactus. Come confermato da Kevin Feige, il film avrà un’ambientazione nel passato, in degli anni Sessanta alternativi rispetto alla nostra realtà di Terra-616, per cui sarà interessante capire come i quattro protagonisti si uniranno agli altri eroi Marvel che conosciamo. Franklyn e Valeria Richards, figli di Reed e Sue, potrebbero comparire nel film, mentre Dottor Destino potrebbe avere un semplice cameo nel finale.

