The Acolyte: La Seguace, la protagonista Amandla Stenberg mostra un talento insospettato nel nuovo video promozionale

The Acolyte: La Seguace segnerà l’inizio di una nuova era della galassia lontana lontana. La prossima serie televisiva Disney+ seguirà un mistero ambientato nell’universo di Star Wars. Un secolo prima degli eventi di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, Mae (Amandla Stenberg) fu reclutata dallo stesso Ordine Jedi che si era lasciata alle spalle per scoprire di più sull’oscurità che cresceva nelle ombre della galassia. Ora, una nuova anteprima rilasciata da Lucasfilm, si concentra su un talento della protagonista insospettato, che non ha nulla a che fare con l’uso della sua spada laser per sfuggire alle minacce in arrivo.

Nel nuovo video, si può vedere Stenberg suonare il violino mentre esegue il classico tema di Star Wars collegato alla Forza, composto da John Williams. Quella melodia fa sapere ai fan che stanno per vivere un’indimenticabile sequenza di Star Wars ed è diventata sinonimo del franchise sin dall’uscita di Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza. Si prevede che la nuova serie mostrerà al pubblico come l’era dell’Alta Repubblica abbia cambiato il corso della storia nell’universo di Star Wars.

Poiché The Acolyte: La Seguace è ambientato molti anni prima della prima apparizione dei personaggi che gli spettatori già conoscono, la serie creata da Leslye Headland introdurrà diversi volti nuovi nella storia della galassia di Star Wars. Uno di questi personaggi sarà Jecki Lon (Dafne Keen), una giovane padawan che cerca di imparare tutto ciò che può dal Maestro Jedi Sol (Lee Jung-jae). Tuttavia, gli eventi della serie potrebbero rivelarsi più pericolosi di qualsiasi cosa Jecki abbia mai affrontato prima, con l’intero Ordine Jedi in pericolo.

“It’s a once in a lifetime experience, and it’s something I’ll hold forever.”#TheAcolyte star, Amandla Stenberg plays a solo violin arrangement of John Williams’ iconic Star Wars score. See the two-episode premiere of The Acolyte, arriving June 4 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/JLWPcOo0yl — Star Wars (@starwars) May 20, 2024

Tutto quello che sappiamo su The Acolyte: La Seguace

The Acolyte: La Seguace è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

The Acolyte: La Seguace è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Nel cast della serie tv protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.