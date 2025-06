I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Pedro Pascal rivela cosa ha dovuto attenuare della sua interpretazione

Nonostante alcune lamentele stranamente persistenti riguardo alla barba di Pedro Pascal, la maggior parte dei fan è pienamente d’accordo con la scelta dell’attore per interpretare Reed Richards in I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Prima ancora che il reboot venga distribuito, Pascal è già stato affiancato dal resto della Prima Famiglia dell’MCU sul set di Avengers: Doomsday (e, presumibilmente, Avengers: Secret Wars quando inizierà la produzione). Con questo, sembra destinato a diventare una parte importante di questo franchise.

Durante una retrospettiva sulla sua carriera con Vanity Fair, Pascal ha parlato del suo approccio a Reed Richards/Mister Fantastic e ha rivelato l’unico aspetto della sua interpretazione che gli è stato chiesto di attenuare durante le riprese. “Il teatro è qualcosa in cui bisogna entrare. Non so se lo faccio bene”, ha condiviso l’attore, sempre umile. “Hanno dovuto continuare a frenarmi da un modo di parlare molto atlantico dei primi anni ’60. Avevano un coach di dialetto che ci avrebbe aiutato a entrare in quel tipo di dialetto”.

“Mi sono calato così bene nella parte che hanno dovuto prendermi da parte… mi hanno detto: ‘Uh, parla più come te stesso’. Ho fatto fatica a farlo perché ero così immerso in quell’epoca, che per me era qualcosa in cui immergersi, dato che è diversa da ciò che abbiamo visto prima”, ha osservato Pascal. “Quello che hanno creato è qualcosa che non abbiamo mai visto prima”.

È interessante che la Marvel Studios abbia chiesto a Pascal di moderare l’accento ispirato alla costa atlantica degli anni ’60. Tuttavia, ha senso se si considera che questi personaggi condivideranno lo schermo con gli attuali Avengers della Terra-616 tra poco più di un anno. A meno che il piano non sia quello di continuare il Multiverso dopo Secret Wars, l’aspettativa è che i Fantastici Quattro finiranno per abitare la stessa realtà degli Avengers, degli X-Men e di Spider-Man. Di conseguenza, avremo un unico Marvel Cinematic Universe coeso e ricco di più personaggi che mai.

La trama e il cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.