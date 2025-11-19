The Beatles Anthology, dal 26 novembre su Disney+. Ecco il trailer!

Disney+ ha diffuso il trailer e la key art di The Beatles Anthology, che debutterà sulla piattaforma streaming il 26 novembre, con tre episodi disponibili al lancio. I successivi appuntamenti saranno il 27 novembre con gli episodi 4-6 e il 28 novembre con gli episodi 7-9.

The Beatles Anthology, la storica docuserie prodotta da Apple Corps nel Regno Unito, incentrata sulla vita e sull’epoca di una delle band più influenti e amate di tutti i tempi, raccontata dagli stessi Beatles, debutterà in esclusiva su Disney+ il 26 novembre. Splendidamente restaurata e ampliata da otto a nove episodi, la serie offre uno scorcio intimo e senza precedenti del percorso leggendario e degli equilibri interni dei Beatles.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr rivivono, in questo viaggio, gli alti e i bassi, le svolte e i cambiamenti degli otto lunghi e tortuosi anni dei Beatles come band. La serie copre gli anni più difficili e pieni di ambizione del gruppo fino ad arrivare al fenomeno della Beatlemania e alla fama mondiale. Il nono episodio inedito della serie presenta immagini mai viste prima di Paul, George e Ringo durante la creazione della serie originale e del progetto musicale Anthology negli anni ‘90. The Beatles Anthology fu trasmessa per la prima volta nel 1995 negli Stati Uniti su ABC e nel Regno Unito su ITV e fu seguita da una distribuzione in home video premiata ai GRAMMY Award®. Per il debutto su Disney+ sono stati aggiornati numerosi elementi della serie, tra cui un incredibile restauro delle immagini e un mix audio supervisionati dal team di produzione di Apple Corps in collaborazione con i tecnici altamente specializzati della Park Road Post di Peter Jackson a Wellington, in Nuova Zelanda.

The Beatles Anthology si aggiunge ad altri titoli iconici dei Beatles disponibili su Disney+, tra cui The Beatles: Let It Be, Beatles ’64 e la serie premiata agli Emmy® Award, The Beatles: Get Back. Tutti questi titoli sono disponibili nella Collezione The Beatles su Disney+.

Il nono episodio di The Beatles Anthology è diretto da Oliver Murray, mentre i primi otto da Geoff Wonfor, Bob Smeaton e Matt Longfellow. Tutti gli episodi sono prodotti da Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde e Martin R. Smith.