Beatles di Sam Mendes: James Norton sarà il manager Brian Epstein

L’attore inglese James Norton interpreterà Brian Epstein, l’influente manager dei Beatles, nel prossimo film biografico musicale in quattro parti diretto da Sam Mendes.

Norton, 40 anni, è apparso di recente in un altro film biografico musicale, “Bob Marley: One Love”, uscito lo scorso anno, nel ruolo del produttore discografico Chris Blackwell. Tra i suoi altri crediti figurano la miniserie di Netflix “House of Guinness” e la terza stagione di “House of the Dragon” per HBO.

James Norton reciterà in “The Beatles — A Four-Film Cinematic Event“, come è stato soprannominato l’insolito progetto, al fianco di Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Harrison Dickinson in quello di John Lennon e Barry Keoghan in quello di Ringo Starr, e Joseph Quinn in quello di George Harrison.

Epstein, una leggenda tra i fan dei Beatles e spesso considerato il quinto membro della band, incontrò i Fab Four nel 1961 e contribuì a trasformarli in un fenomeno globale. Rimase con il gruppo fino alla sua morte, avvenuta nel 1967 per overdose all’età di 32 anni. (La storia epica di Epstein è stata immortalata nel film biografico del 2024 “Midas Man”).

Mendes sta realizzando quattro film separati, uno dal punto di vista di ciascun membro dei Beatles. Tutti e quattro i capitoli debutteranno sul grande schermo nell’aprile del 2028. Si prevede che i film si intrecceranno per raccontare l’improbabile viaggio della band da Liverpool al centro della cultura globale, che portò allo scioglimento nel 1970. Data l’influenza di Epstein, è probabile che appaia in ciascuno dei film. Non è chiaro in che modo altre figure chiave dell’universo dei Beatles saranno coinvolte nel quartetto cinematografico.

Come annunciato in precedenza, Saoirse Ronan interpreterà Linda McCartney, la star di “Shogun” Anna Sawai interpreterà Yoko Ono, la rivelazione di “The White Lotus” Aimee Lou Wood interpreterà la moglie di Harrison, Pattie Boyd, e McKenna-Bruce interpreterà la prima moglie di Starr, Maureen Starkey.