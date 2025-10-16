Il creatore svela i piani per la quinta stagione di The Boys

Il creatore di The Boys, Eric Kripke, rivela i suoi piani per il futuro del franchise. La serie principale terminerà con la quinta stagione, che uscirà nel 2026. Gen V, la cui seconda stagione è attualmente in fase di distribuzione, è ambientata tra la quarta e la quinta stagione di The Boys.

Con la stagione 5 di The Boys destinata a concludere la storia centrale dell’universo immaginario, c’è stata incertezza sul futuro del franchise. Vought Rising è in fase di riprese, ma si tratta di un prequel ambientato decenni prima nella linea temporale, poco si sa dello The Boys: Mexico, in fase di sviluppo, e Gen V non è stato ancora rinnovato per la terza stagione.

Durante un’intervista con TheWrap, Kripke conferma ora che il franchise non terminerà con la stagione 5 di The Boys e la stagione 1 di Vought Rising. Rivela che ci sono piani per la stagione 3 di Gen V e la stagione 2 di Vought Rising, ma sottolinea che saranno realizzati solo se ci sarà un numero sufficiente di spettatori. Ecco i suoi commenti:

Abbiamo un piano per la terza stagione di “Gen V” e ne siamo entusiasti, ma abbiamo bisogno di un numero sufficiente di spettatori che guardino la seconda stagione per giustificare la terza. Ora è il momento in cui prestano attenzione ai numeri. Quindi non aspettate nemmeno un anno. Accendete Prime [Video] e guardatelo subito. Se un numero sufficiente di persone la guarderà, avremo una terza stagione. Lo stesso vale per la prima stagione di “Vought Rising”. Abbiamo in programma una seconda stagione, se possibile. Ci hanno sempre sostenuto e ci stanno dando delle opportunità. Ma è un business e dobbiamo anche dare dei risultati. Quindi speriamo che il pubblico ci segua.

Finché ci saranno storie interessanti da raccontare e nuovi aspetti da rivelare, io ci sarò. Senza spoilerare nulla, penso che l’universo post-stagione 5 di “The Boys” sia così affascinante che ci sia molto da esplorare. È molto più simile al selvaggio west in termini di, tipo, tutto è permesso, senza svelare nulla. E penso che sarebbe fantastico mettere i ragazzi di “Gen V” al centro di tutto questo.

The Boys è uno dei programmi di maggior successo di Prime Video, quindi è logico che vogliano sfruttare ulteriormente questo successo con i sequel Gen V e Vought Rising. Inoltre, entrambi gli spin-off presentano personaggi familiari della serie originale.

Soldier Boy (Jensen Ackles) e Stormfront (Aya Cash) sono i protagonisti di Vought Rising.

Oltre a fare chiarezza sul futuro del franchise, la risposta di Kripke alleggerisce la pressione sul finale della serie The Boys e sul finale della seconda stagione di Gen V. Poiché non sarà la storia finale nella cronologia di The Boys, il finale della serie principale potrà concentrarsi maggiormente sui personaggi che ha seguito dal 2019, invece di concludere l’universo più ampio.

Anche la seconda stagione di Gen V potrà concentrarsi sulla conclusione della sua storia attuale senza doversi preoccupare di chiudere l’intera serie. Se sopravvivranno al finale della seconda stagione, questo significa che le storie di Marie Moreau (Jaz Sinclair), Jordan Li (Derek Luh e London Thor) e degli altri personaggi principali dello spin-off potrebbero continuare per anni, indipendentemente dal fatto che appaiano o meno nella quinta stagione di The Boys.

Homelander (Antony Starr) e Vought saranno presumibilmente sconfitti, forse da Billy Butcher (Karl Urban), nella stagione 5. La stagione 3 di Gen V potrà esplorare come sarà il mondo post-Homelander per i supereroi, insieme a come potrà essere la Godolkin University senza l’influenza corruttrice di Vought.

Tutte le stagioni di The Boys e Gen V sono state un successo per Prime Video e hanno lasciato spazio a ulteriori storie da esplorare. Finché ci sarà il pubblico, il franchise continuerà a sfruttare questo potenziale con altre stagioni di Gen V e Vought Rising.