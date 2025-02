The Gilded Age 3: l’aggiornamento svela una nuova era e relazioni complicate

Nuovi dettagli della trama per la terza stagione di The Gilded Age inaugurano una nuova era per la serie HBO, insieme ad alcune relazioni complicate. Il dramma storico, la cui prima è prevista per il 2025, riprenderà dopo gli eventi del finale della seconda stagione del 2023, che lasciava intendere che Bertha Russell (Carrie Coon) avesse promesso la mano di sua figlia in matrimonio al duca di Buckingham (Ben Lamb) per assicurarsi la sua presenza all’inaugurazione della sua opera. Con Bertha in testa alla terza stagione di The Gilded Age, la serie promette di esplorare lo status quo sconvolto di New York.

In un nuovo aggiornamento della dirigente della HBO Francesca Orsi, sembra che la scena sociale di New York diventerà ancora più complicata. Orsi ha presentato in anteprima la storia della terza stagione di Gilded Age in un’intervista con Deadline Hollywood e ha rivelato che si approfondirà “l’epoca in cui il divorzio è diventato una priorità”. Ha anche fatto riferimento al suo legame con il matrimonio combinato. Di seguito i suoi commenti completi:

Penso che, in generale, sia un modo interessante di esplorare quell’epoca in cui il divorzio è diventato una priorità nelle relazioni negli Stati Uniti. Penso che ci sia da discutere dei matrimoni combinati e, se non funzionano necessariamente, di come si presenta il divorzio in quel periodo e di cosa questo comporta per la società. E poi se si è accettati o meno nella società, in base a un divorzio.

Cosa significa per la terza stagione di The Gilded Age

The Gilded Age continuerà a esplorare i tempi mutevoli dell’America

La seconda stagione di The Gilded Age si è svolta nel 1883 e, anche se non è chiaro se ci sarà un salto temporale prima dell’inizio della terza stagione, è probabile che non si sposterà troppo nel futuro. Sebbene la società stia cambiando rapidamente, come dimostra l’ascesa dei Russell e di altri che provengono da “nuove” ricchezze, il divorzio era ancora un argomento difficile. Attraverso varie storie d’amore, The Gilded Age ha già dimostrato l’importanza del matrimonio nella società dell’alta borghesia alla fine del 1800, e ora sembra approfondire cosa succede quando ci si allontana da esso.

Sebbene Orsi non menzioni alcun personaggio per nome, il suo riferimento ai “matrimoni combinati” richiama sicuramente alla mente Gladys Russell (Taissa Farmiga). È possibile che The Gilded Age faccia un salto in avanti fino al momento in cui lei e il Duca si sposano, consentendo alla terza stagione di esplorare il suo desiderio di divorzio. Nella seconda stagione non era interessata a lui, e essere costretta a sposarsi probabilmente non cambierà i suoi sentimenti. Un’altra opzione è che un altro personaggio dell’età dell’oro potrebbe affrontare il divorzio, forse tra i tanti nuovi membri del cast che verranno introdotti. In ogni caso, la serie continuerà a rappresentare la grande evoluzione della società americana.