Captain America: Brave New World, la scena post-credits: ecco cosa significa e cosa anticipa!

ATTENZIONE SPOILER DA Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World ha solo una scena post-credits e certamente non è una delle migliori del MCU, un po’ perché non anticipa molto che già non si sapesse, un po’ perché forse ci si aspettava qualcosa di più.

La scena inizia con Sam Wilson al Raft; vediamo che il suo braccio non è al collo, fasciato, quindi è chiaro che non si tratta della stessa visita che ha fatto a Ross alla fine del film, ma siamo più avanti nel tempo. Il Leader, ora rinchiuso, chiede a Cap se vuole sapere qualcosa di divertente, ma è chiaro che l’eroe ha poco interesse a condividere una battuta con lui, dopo tutte le brave persone che il cattivo ha ucciso durante la sua ricerca di vendetta.

“Condividiamo lo stesso mondo, non è vero?” chiede Samuel Sterns. “Questo mondo per cui moriresti. Sta arrivando. L’ho visto nelle probabilità, l’ho visto chiaro come il giorno. Tutti voi eroi che proteggete questo mondo. Pensate di essere gli unici? Pensate che questo sia l’unico mondo? Vedremo cosa succederà quando dovrete proteggere questo posto… dagli altri.”

Sam sembra in egual misura incuriosito e turbato mentre lo schermo diventa nero.

Cosa significa la scena post credits di Captain America: Brave New World

L’intelligenza accresciuta del Leader lo ha chiaramente aiutato a capire che il Multiverso esiste e che “gli altri” stanno arrivando. Per quanto riguarda le anticipazioni, si tratta di qualcosa di incredibilmente vago e, per quanto ne sappiamo, la scena è stata girata quando Kang era ancora in gioco, prima dell’annuncio di Avengers: Doomsday (quando il film si intitolava Avengers: The Kang Dynasty).

Se non altro, i commenti del Leader danno un certo peso alla possibilità che gli Avengers di Terra-616 combatteranno le loro Varianti malvagie. Prima che Amadeus Cho venisse tagliato dal film, si diceva dalle proiezioni di prova che questa scena facesse riferimento anche al fatto che il Leader aveva trasformato l’adolescente in un Hulk (suggerendo che l’MCU avrebbe potuto ospitare diversi induvidui potenziati alla Hulk, per gentile concessione delle macchinazioni di Sterns).

Allo stato attuale delle cose, la scena post-credits di Captain America: Brave New World offre un’anticipazione deludente di Avengers: Doomsday e basta… Forse i Marvel Studios avrebbero fatto meglio a presentare una clip di Thunderbolts* se proprio non volevano regalarci altro su cui rimuginare.