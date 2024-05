The Bridgerton: il personaggio che non sapevate fosse basato su una persona reale

Bridgerton di Netflix ha guadagnato rapidamente popolarità alla sua uscita e negli anni successivi non ha fatto che crescere. Il dramma d’epoca riporta il pubblico nell’Inghilterra dell’epoca della Reggenza, ma non è affatto un documentario. Esplorando una storia alternativa e più inclusiva, Bridgerton si prende più di qualche libertà, ma ci sono pepite di verità. Non ci sono veri Bridgerton, che, come la maggior parte dei personaggi, sono immaginari e ispirati solo alle loro parti nella serie di libri di Julia Quinn, ma non è così per tutti i personaggi. I reali dello spettacolo, la regina Charlotte (Golda Rosheuvel) e re Giorgio (James Fleet), sono in qualche modo fedeli alla storia. Tuttavia,Bridgerton si appoggia alle voci che circondano la razza di Charlotte, usandole come catalizzatore per introdurre una classe superiore più diversificata. Un altro personaggio della serie è ancora più vagamente basato su una persona reale: Will Mondritch (Martins Imhangbe).

Nessun personaggio storico ha usato questo nome o ha fatto amicizia con il Duca che si è trovato in mezzo a una scandalosa storia d’amore (almeno, nessuno di cui siamo a conoscenza), ma il personaggio di Will è stato ispirato dal famoso pugile dell’epoca, Bill Richmond, noto anche come il Terrore Nero. Non solo entrambi sono pugili di talento con lo stesso nome di battesimo, ma Richmond è stato uno dei pochi uomini di colore a salire alla ribalta in quell’epoca. La storia di Will ha preso un’altra direzione a Bridgerton, dopo essersi ritirato dalla boxe, aver aperto un club e, più recentemente, essere diventato padre di un barone. Tuttavia, l’omaggio a uno dei pochi uomini di colore dell’epoca a raggiungere questo livello di notorietà è appropriato per la serie.

Chi era Bill Richmond?

Will non condivide l’intero percorso di Richmond. Per molti versi, la storia di Bill Richmond è un caso in cui la storia è migliore della finzione. Il famoso pugile visse tra il 1763 e il 1829, più o meno nello stesso periodo di Bridgerton. Tuttavia, nacque in America e visse i primi anni della sua vita come schiavo a New York. In gioventù, Richmond attirò l’attenzione del nobile inglese Hugh Percy, che lavorava come soldato di stanza a New York. Richmond ottenne la libertà da adolescente e fu affidato alle cure di Lord Percy, che portò il ragazzo in Inghilterra e gli assicurò un’istruzione e un posto di apprendista falegname, durante il quale Richmond sposò sua moglie Mary.

Con una giovane famiglia, Richmond si trasferì a Londra, dove trovò il successo come pugile, vincendo 17 dei suoi 19 incontri. All’epoca, il pugilato non era solo uno degli sport più popolari, ma anche uno dei pochi posti in cui un nero poteva avere un lavoro indipendente. Allenò altre persone sia a livello professionale che amatoriale e tra i suoi allievi vi furono William Hazlitt, il saggista, e Lord Byron. Allenò anche il suo collega Tom Molineaux, famoso pugile. Ma il più grande segno della fama di Richmond fu il suo ruolo di usciere all’incoronazione di Re Giorgio IV. La storia di Richmond merita senza dubbio di essere raccontata e, anche se Bridgerton non tenta di farlo, Will Mondrich è un omaggio a quest’uomo straordinario.

In che modo Will Mondrich di “Bridgerton” assomiglia a Bill Richmond?

La storia di Will nella stagione 1 è particolarmente vicina a quella di Richmond. In quel periodo, Will è un pugile che organizza esibizioni per i ricchi. Tuttavia, la serie ha fatto di più per onorare Richmond che per includere un pugile. Will allena Simon (Regé-Jean Page), apparentemente per esercizio fisico piuttosto che per il desiderio del duca di boxare lui stesso, ma questo ricorda l’allenamento di Richmond da parte di cittadini dell’alta società, che si riferivano affettuosamente all’uomo per anni dopo, anche se probabilmente non erano amici di Richmond come Simon lo è di Will. Come Richmond, Will è ritratto come un pugile di talento che ha guadagnato notorietà e consensi, ed entrambi alla fine si sono ritirati dopo una sconfitta significativa, anche se, nel caso di Will, ha lanciato l’incontro per guadagnare parte delle vincite di Featherinton (Ben Miller).

I due uomini condividono anche la loro situazione familiare. Richmond e Will hanno entrambi sostenuto i loro figli piccoli con la loro carriera di pugili. Queste somiglianze possono non sembrare molte. Dopotutto, Richmond non è stato l’unico nero a diventare pugile in quel periodo, ma Will è certamente legato a Richmond, in particolare. Imhangbe ha spiegato che all’inizio Will era più simile a Richmond, provenendo anch’egli dall’America, ma il piano è cambiato perché la serie non ha avuto il tempo di esplorare il ricco retroscena. Tuttavia, onorare Richmond è sempre stata una parte del personaggio. Come hanno sottolineato i fan, Will non si adatta chiaramente alla maggior parte dello show, ma con la rappresentazione unica di Bridgerton della razza nell’Inghilterra del XIX secolo, riconoscere Richmond in qualche forma ha senso.

Bridgerton crea differenze tra Will Mondrich e Bill Richmond

Fin dall’inizio, Will e Richmond non erano uguali. A prescindere dalle intenzioni iniziali, la storia di Will è stata cambiata, diventando meno simile a quella di Richmond. Sebbene la differenza nelle loro origini sia una deviazione significativa nelle loro storie di vita, ha senso. Will non è un personaggio principale di Bridgerton e l’aggiunta di una storia così complessa, che non avrebbe avuto tempo sufficiente per una spiegazione adeguata, avrebbe distratto dal ruolo del personaggio. Va inoltre notato che Richmond ha sposato una donna bianca, a differenza della moglie di Will, Alice (Emma Naomi). Sebbene i matrimoni interrazziali non fossero comuni all’epoca, sono abbastanza diffusi a Bridgerton, quindi in questa storia la razza della moglie di Will non rappresenta un cambiamento significativo.

Nella terza stagione, Will non assomiglia più a Richmond come un tempo. Ritiratosi dal pugilato, Will si è dato agli affari aprendo un club per gentiluomini nella seconda stagione e ora suo figlio ha ereditato una baronia da un lontano parente, cosa che non è successa a Richmond. Sebbene il personaggio storico abbia guadagnato abbastanza rispetto durante la sua carriera da essere presente all’incoronazione del Re, non era un membro dell’alta borghesia come lo è ora Will, anche se forse questo può essere attribuito più alla storia alternativa di Bridgerton che all’abbandono da parte dello show delle radici storiche del personaggio. Will è ispirato a Richmond piuttosto che a un tentativo di raccontare la sua storia, ma è un cenno a una figura storica poco conosciuta.

I primi quattro episodi della terza stagione di Bridgerton sono disponibili in streaming su Netflix, mentre la seconda parte sarà trasmessa il 13 giugno.