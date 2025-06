Powerless: nuova serie tv fantasy in fase di sviluppo su Amazon Prime Video

Una nuova serie TV fantasy è in fase di sviluppo su Amazon Prime Video, basata su una serie di libri bestseller. A poche settimane dall’annuncio da parte di Amazon della cancellazione della sua epica serie fantasy ad alto budget, La ruota del tempo, la piattaforma di streaming ha già un potenziale sostituto in cantiere. Con titoli come Gli anelli del potere nella sempre crescente libreria TV originale di Amazon e altri come Fourth Wing e God of War presumibilmente in arrivo, Prime Video sta ancora cercando di mantenere la sua presenza come punto di riferimento per la televisione fantasy.

Dopo Game of Thrones, ogni servizio di streaming ha voluto un titolo fantasy di grande successo tutto suo e, sebbene La ruota del tempo non abbia avuto successo, la ricerca di qualcosa di nuovo non si ferma mai. Il XXI secolo ha visto il fantasy decollare come genere di successo, con nuovi sottogeneri che attraggono un pubblico molto diversificato. La nuova serie di Amazon probabilmente punterà a un nuovo target di spettatori appassionati di fantasy.

Amazon Prime Video sta adattando Powerless di Lauren Roberts

Secondo Deadline, Amazon ha acquisito i diritti della serie fantasy per giovani adulti Powerless, di Lauren Roberts. La trilogia è rivolta a un pubblico più giovane rispetto a titoli come The Rings of Power e potrebbe trovare più punti in comune con serie per giovani adulti come The Summer I Turned Pretty. La serie fantasy romantica, che ha spopolato su TikTok, è in fase di sviluppo per la TV da parte di Daphne Ferraro, sceneggiatrice che ha lavorato a titoli come Maxton Hall: The World Between Us e la serie fantasy-misteriosa di successo di Netflix, Dark. Lo studio dietro al progetto è Olive Bridge Productions (Anyone But You, Peter Rabbit).

Powerless è ambientato in un mondo immaginario governato dalle Élite e segue le vicende di una protagonista appartenente alla classe inferiore chiamata gli Ordinari. Paedyn Gray è una ladra il cui padre è stato giustiziato dal re, e la sua vita prende una piega sorprendente quando salva per caso il principe. Il fulcro dei libri è incentrato su un evento chiamato “Purging Trials”, in cui Paedyn è costretta a competere. La serie mescola elementi di high fantasy, romanticismo e temi distopici, molto simili alla serie The Hunger Games di Suzanne Collins.