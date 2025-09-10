The Iris Affair: il teaser italiano della nuova serie Sky Original

Una misteriosa tecnologia che potrebbe distruggere il mondo, una donna geniale in grado di risolvere l’enigma e una cospirazione internazionale che le dà la caccia. Sky svela oggi il teaser italiano di The Iris Affair, la nuova serie Sky Original inglese creata e diretta da Neil Cross, la mente dietro il successo dell’acclamata “Luther”, vincitrice del Golden Globe. La serie, che sarà disponibile da ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, vede protagonisti Niamh Algar (Mary & George, The Virtues) nel ruolo di Iris Nixon e il candidato all’Emmy Tom Hollander (The White Lotus, Feud: Capote vs. The Swans) in quello di Cameron Beck, e vede anche la partecipazione di Maya Sansa (Buongiorno, notte, Bella addormentata).

In otto episodi diretti da Terry McDonough (Breaking Bad, Better Call Saul) e Sarah O’Gorman (Un gentiluomo a Mosca, The Witcher), The Iris Affair è un tesissimo tech thriller dal production value assolutamente cinematografico, che vede due brillanti menti l’una contro l’altra, mentre si inseguono in un gioco mortale attraverso l’Italia e i suoi soleggiati paesaggi mozzafiato.

La trama di The Iris Affair

Quando l’enigmatica e geniale Iris Nixon (Algar) risolve una serie di complessi enigmi online, viene condotta in una piazza di Firenze dove incontra il carismatico imprenditore Cameron Beck (Hollander), che la invita a lavorare per lui per sbloccare una potentissima tecnologia top-secret. Incuriosita, la ragazza accetta. Ma quando Iris scopre il suo pericoloso potenziale, ruba il diario contenente la sequenza di attivazione del dispositivo e scompare.

Quello che segue è un inseguimento senza sosta da una remota baita in Sardegna fino alle affollate strade di Roma, mentre Cameron corre alla ricerca di Iris in un gioco ad alta posta in cui fidarsi è pericoloso, e fallire potrebbe portare a conseguenze catastrofiche.

Il cast comprende anche Kristofer Hivju (Il Trono di Spade, Forza maggiore), Harry Lloyd (Arcane, Marcella), Meréana Tomlinson (The Trials), Sacha Dhawan(The Great, Doctor Who), Maya Sansa (Buongiorno, notte, Bella addormentata), Peter Sullivan (Poldark, I Borgia), Debi Mazar (Younger, Entourage), Marco Leonardi (Nuovo Cinema Paradiso, Anime Nere), Angela Bruce (Silver Haze, Doctor Who) e Lorenzo De Moor (Un altro piccolo favore, Dolce Fine Giornata).

THE IRIS AFFAIR è una coproduzione Sky Studios e Fremantle. Wildside, una società di Fremantle, ha fornito i servizi di produzione in Italia. La serie è diretta da Terry McDonough e Sarah O’Gorman, mentre il produttore esecutivo della serie è Tim Bricknell (The Power, Taboo). Susan E. Connolly e Ian Scott McCullough alla sceneggiatura degli episodi. I produttori esecutivi sono Adrian Sturges per Sky Studios, Neil Cross e Terry McDonough, Jenni Sherwood e Dante Di Loreto per Fremantle. Fremantle si occupa delle vendite internazionali della serie.