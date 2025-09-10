Oscar Isaac commenta la possibilità di riunirsi a Ryan Gosling per Star Wars: Starfighter

Durante la promozione del suo nuovo film Frankenstein, Oscar Isaac ha parlato della possibilità di una reunion con il suo co-protagonista di Drive (2011) Ryan Gosling, qualora tornasse nel franchise di Star Wars. Gosling sarà il protagonista del nuovo capitolo, Star Wars: Starfighter, mentre uno dei ruoli più importanti di Isaac è quello di Poe Dameron nella trilogia sequel di Star Wars.

In un’intervista con Entertainment Weekly al Toronto International Film Festival, Oscar Isaac ha generalmente espresso un interesse positivo per il ritorno a Star Wars, con Starfighter come punto principale della discussione. ET ha chiesto: “Vogliamo rivederti, di nuovo con Ryan Gosling. Accadrà presto per Star Wars?” Isaac ha risposto con commenti come “Star Wars, giusto! Vedremo, insomma sì!” e “Sono pronto. Fammi sapere quando.”

Cosa sappiamo di Star Wars: Starfighter

Il prossimo film di Star Wars è descritto come un capitolo autonomo dell’iconica saga fantascientifica che si svolgerà cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker del 2019. Oltre a Ryan Gosling nel cast ritroviamo Amy Adams, Aaron Pierre, Flynn Gray, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings. Gli attori Matt Smith e Mia Goth interpreteranno invece due antagonisti nel film.

Finora, la trama del prossimo film di Star Wars è rimasta segreta. Tuttavia, l’immagine condivisa nel post dell’annuncio sembra suggerire che il personaggio di Ryan Gosling sarà in qualche modo una figura protettrice o mentore del personaggio interpretato da Flynn Gray. Questo evocherebbe una relazione adulto-bambino che è comune in tutta la saga di Star Wars ed è stata al centro di episodi come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew e La minaccia fantasma.

Il film è ora atteso al cinema 28 maggio 2027.