The Last of Us – Stagione 2, Episodio 2 “Through the Valley”: lo showrunner sulle riprese del momento clou

Attenzione: ci sono spoiler su The Last of Us – Stagione 2, Episodio 2 “Through the Valley”

Lo showrunner di The Last of Us, Craig Mazin, spiega come l’interpretazione di una star abbia reso il finale del secondo episodio della seconda stagione una delle sequenze più difficili da girare. Mentre l’episodio adattava gli strazianti eventi della morte di Joel, Mazin ha parlato a Entertainment Weekly dei momenti altrettanto emozionanti accaduti durante le riprese. Secondo lo showrunner, l’interpretazione di Bella Ramsey ha amplificato le emozioni dietro la sequenza grazie al legame con Pedro Pascal e al difficile percorso che avevano intrapreso per portare la storia sullo schermo.

“La parte più difficile è stata guardare Bella assistere a tutto questo. Pedro e Bella sono straordinariamente uniti. Lavoravano a braccetto, si tenevano profondamente l’uno all’altra. Se fingete di essere in quel momento, probabilmente è una cosa semplice, ma questa non è finzione. Posso dirvi solo stando in quella stanza, che sta succedendo: il dolore che [Ellie] prova lì e poi quella rabbia… Non è calcolato o artificiale. È stato difficile non avere la sensazione che stessimo rompendo qualcosa che avevamo dedicato così tanto tempo a costruire e far funzionare con tanta cura.

Come verrà percepita la morte di Joel per tutta la stagione

La morte di Joel è un punto di non ritorno

Nonostante la spiegazione di Mazin, lo showrunner sottovaluta in qualche modo l’incredibile impatto che la morte di Joel ha sul mondo di The Last of Us. Essendo stato il protagonista della serie sin dalla prima stagione, il pubblico è stato messo nei panni di Joel per gran parte della storia, fatta eccezione per brevi intermezzi, rendendolo il personaggio con cui gli spettatori si identificano di più, anche nei suoi momenti più dubbi. Pertanto, la sua morte ha un impatto incredibile, poiché il pubblico perde la sua prospettiva e si ritrova perso tanto quanto i suoi cari all’interno della serie.

Questo non significa sminuire l’impatto effettivo che la morte di Joel ha sul resto del cast, poiché la sua perdita trascina altri personaggi in una spirale che alla fine li porterà alla rovina. Rimasta con poco da perdere, Ellie è determinata a vendicare suo padre, replicando il ciclo in cui Joel ha messo Abby (Kaitlyn Dever) e mettendo le due in rotta di collisione. Tuttavia, nonostante abbia commesso un atto efferato, la controversa storia di Abby non è finita, poiché le esplorazioni successive la renderanno il personaggio più complicato della stagione.

Fonte: Entertainment Weekly