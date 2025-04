Enola Holmes 3: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge torneranno

La produzione di Enola Holmes 3 è iniziata nel Regno Unito, con Millie Bobby Brown, Louis Partridge, Henry Cavill, Helena Boham-Carter, Himesh Patel e Sharon Duncan-Brewster che tornano per altre avventure investigative di Netflix ambientate nell’era vittoriana.

Philip Barantini, che ha recentemente contribuito a frantumare i record di ascolti di Netflix con Adolescence, si mette alla regia per la prima volta nel franchise, subentrando a Harry Bradbeer, che ha diretto i primi due film. Barantini sta lavorando su una sceneggiatura del suo collaboratore Jack Thorne, che ha già scritto tutti e tre i film di “Enola Holmes”, basati sulla serie di libri “The Enola Holmes Mysteries” di Nancy Springer.

Il terzo capitolo vede l’avventurosa Enola Holmes inseguire a Malta, dove, secondo la descrizione, “i suoi sogni personali e professionali si scontrano in un caso più intricato e insidioso di qualsiasi altro abbia mai affrontato prima”. Tra i produttori figurano Mary Parent, Ali Mendes e Alex Garcia per Legendary Entertainment e Brown e Bobby Brown per la casa di produzione di Brown, PCMA Productions. Tra i produttori esecutivi figurano Jake Bongiovi e Isobel Richards per PCMA, Joshua Grode per Legendary e Michael Dreyer.

I film di “Enola Holmes” si sono finora rivelati un successo di critica e pubblico per Netflix, con “Enola Holmes 2” che ha debuttato al primo posto nelle classifiche settimanali globali alla fine del 2022, dopo aver totalizzato oltre 68 milioni di ore di streaming in 93 paesi. Anche per il secondo film, Brown avrebbe ricevuto 10 milioni di dollari per il ruolo principale, il più alto stipendio iniziale per un attore di età inferiore ai 20 anni all’epoca.