The Last of Us – stagione 2: le foto del set mostrano Bella Ramsey e Isabela Merced nei panni di Ellie e Dina

Nuove foto dal set della seconda stagione di The Last of Us offrono un primo sguardo a Ellie (Bella Ramsey) e Dina (Isabela Merced), ma cosa ci dicono sulla prossima serie di episodi? Guardatele di seguito

Dobbiamo procedere con cautela per paura di fare spoiler, ma chi ha giocato a The Last of Us Part II sarà probabilmente in grado di capire in quale parte della stagione si svolge questa sequenza. Arrivano dal set della seconda stagione di The Last of Us le foto che ci offrono un primo sguardo a Ellie (Bella Ramsey) e Dina (Isabela Merced).

Come potete vedere qui sotto, Ellie e Dina sono a cavallo e fuori dall’edificio della Weston’s Pharmacy. Sebbene alcuni fan abbiano sostenuto che Bella Ramsey sembra ancora troppo giovane, la ragazza ha 20 anni e sono passati quasi due anni dalla fine delle riprese della prima stagione. Questi episodi le offriranno una sfida importante, che siamo certi l’ex allieva di Game of Thrones saprà affrontare grazie al lavoro svolto finora nel ruolo di Ellie.

Dina, il nuovo interesse romantico di Ellie, è stata descritta come “uno spirito libero la cui devozione per Ellie sarà messa alla prova dalla brutalità del mondo in cui vivono”. “Dina è calda, brillante, selvaggia, divertente, morale, pericolosa e immediatamente amabile“, hanno dichiarato Craig Mazin e Neil Druckmann, co-creatori, scrittori, produttori esecutivi e registi di The Last of Us, in una dichiarazione congiunta quando Merced è stata scritturata. “Si può cercare all’infinito un attore che incarni senza sforzo tutte queste cose, oppure si può trovare subito Isabela Merced. Non potremmo essere più orgogliosi di averla nella nostra famiglia“.

Bella Ramsey & Isabela Merced today on the set of #TheLastofUs Season 2 in Vancouver 🔥 pic.twitter.com/Z98dEhyo0r — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) May 12, 2024

Cosa sappiamo sulla seconda stagione di The Last of Us

Non è chiaro se The Last of Us – stagione 2 sarà diviso in due stagioni per rendere giustizia alla storia. Sono stati aggiunti al cast una serie di personaggi importanti, tra cui Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Young Mazino nel ruolo di Jesse, Danny Ramirez nel ruolo di Manny, Ariela Barer nel ruolo di Mel, Tati Gabrielle nel ruolo di Nora e Spencer Lord nel ruolo di Owen.

In The Last of Us, dopo che una pandemia globale distrugge la civiltà, un sopravvissuto incallito si prende cura di una ragazzina di 14 anni che potrebbe essere l’ultima speranza dell’umanità.

La prima stagione ha visto Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones) nei panni di Joel ed Ellie. Gabriel Luna (True Detective) è il fratello minore di Joel ed ex soldato, Tommy; Merle Dandridge (The Flight Attendant) è la leader della resistenza Marlene; Anna Torv (Fringe) è Tess, una contrabbandiera e una sopravvissuta incallita.

The Last of Us è scritto e prodotto da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, autore dei videogiochi The Last of Us e Uncharted. La seconda stagione è prevista per la fine del 2024/inizio 2025.