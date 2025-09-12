The Last of Us – Stagione 3: Neil Druckmann spiega la decisione di abbandonare la serie

Neil Druckmann ha finalmente parlato della sua sconvolgente uscita da The Last of Us della HBO prima della terza stagione. Parlando con Variety dei motivi che lo hanno spinto a lasciare l’adattamento televisivo del suo videogioco, Druckmann ha infatti chiarito che all’inizio era molto coinvolto nella serie, il che era “un lavoro davvero duro”, ma ora “il percorso è stato definito”, quindi si sente a suo agio nell’allontanarsi e tornare a lavorare a tempo pieno sui videogiochi.

Ecco la sua dichiarazione integrale:

“Abbiamo questi dati: le persone hanno guardato la serie e sono tornate indietro per acquistare una PlayStation o il gioco per PC e hanno giocato a ‘The Last of Us’, che è diventato per loro una porta d’accesso a questo mezzo che amo così tanto. Ma è stato un lavoro davvero duro, e mi sono davvero dato da fare per far decollare la prima stagione, e poi era importante far decollare anche la seconda stagione e la trama del secondo gioco, perché amo tantissimo quella storia”.

“Ma ora mi sembra che la strada sia stata tracciata. Era ora di tornare a ciò che ha dato inizio a tutto, ovvero il lavoro a tempo pieno sui videogiochi. Ma ci sono altre novità in arrivo e presto potremo annunciarne altre“. “È successo proprio quando stavamo per iniziare la sala scrittori per la terza stagione. Ho guardato cosa avevo davanti, come sarebbe potuta essere la prossima stagione, e con tutte le varie cose su The Last of Us a cui sto lavorando – non solo la serie – con tutti i vari giochi a cui sto lavorando, il più grande che occupa la maggior parte del mio tempo è Intergalactic: The Heretic Prophet, e ho pensato che avrei potuto svolgere meglio tutte le mie responsabilità rimanendo a un livello più alto”.

“È stato piuttosto impegnativo essere coinvolto come co-showrunner nella prima e nella seconda stagione, mentre gestivo uno studio, lavoravo, dirigevo e scrivevo un gioco. Ho davvero apprezzato il fatto che molte persone alla Naughty Dog si siano fatte avanti mentre ero via a lavorare alla seconda stagione. In particolare, ho dedicato molto impegno all’episodio 206: prepararlo, scriverlo, dirigerlo. Non ero sicuro di riuscire a farlo di nuovo. Quindi ho pensato che quel periodo, in cui stavamo concludendo tutte le interviste con la stampa e stavamo per iniziare seriamente la terza stagione, fosse il momento giusto per rivalutare tutto”.

“Avevamo iniziato a parlare di ciò che restava da adattare quando stavamo lavorando alla seconda stagione, perché sapevamo che non saremmo riusciti a finirla e che saremmo finiti con un cliffhanger. Come dicevo prima, il mio lavoro ora è quello di mantenere un livello molto alto. Per quanto mi manchi entrare nei dettagli, lavorare sugli effetti speciali, dare indicazioni sulla sceneggiatura e occuparmi davvero dei particolari, sto cercando di limitarmi a guidare il processo.

“La mia speranza per la terza stagione, e ciò che penso di poter contribuire al meglio, è assicurarmi che sia fedele alla prima stagione. Perché credo che questo sia lo standard di riferimento per questo tipo di adattamento, godendomi tutte queste bellissime espansioni che avvengono naturalmente con il resto del team e il modo in cui stanno lavorando alla terza stagione. Quindi il mio coinvolgimento rimarrà a un livello molto, molto alto“.

Druckmann, come già detto, è co-autore del videogioco The Last of Us, quindi il suo coinvolgimento nella serie TV è stato un grande sollievo per i fan, poiché significava che HBO avrebbe probabilmente realizzato un adattamento fedele. Anche se la seconda stagione ha ricevuto più critiche, ha comunque ottenuto un punteggio elevato su Rotten Tomatoes, quindi Druckmann ha avuto successo nel suo ruolo di co-autore, co-showrunner, sceneggiatore e regista.

Sono molti ruoli per una sola persona in una serie TV, e considerando che continuava a lavorare anche alla Naughty Dog, il carico di lavoro era diventato eccessivo per lui. Se fosse rimasto in The Last of Us, avrebbe rischiato il burnout, con conseguenze negative per la sua salute e per la qualità della serie TV. Naturalmente, il fatto che resti a suo modo coinvolto nella realizzazione dovrebbe comunque tranquillizzare i fan.

Di cosa parla The Last of Us

Basato sul pluripremiato videogioco di Naughty Dog, The Last of Us è ambientato 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, interpretato da Pedro Pascal, un sopravvissuto incallito, viene assunto per far uscire clandestinamente Ellie (Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena oppressiva. Quello che inizia come un piccolo lavoro si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

La seconda stagione riprende cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, Joel ed Ellie sono coinvolti in un conflitto tra loro e in un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile di quello che si sono lasciati alle spalle. A loro, come protagonista della serie si aggiunge la Abby di Kaitlyn Dever, la quale ha un conto in sospeso con Joel. Proprio quest’ultima è stata indicata come personaggio principale della prossima stagione, sulla quale vige però ancora molta segretezza.