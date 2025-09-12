Presunto innocente – Stagione 2: Matthew Rhys nel cast al fianco di Jake Gyllenhaal

La pluripremiata serie drammatica legale di AppleTV+, Presunto innocente, ha appena acquisito un nuovo importante membro del cast. La prima stagione di Presunto innocente vedeva Jake Gyllenhaal nei panni di un procuratore distrettuale che viene indagato come sospettato dell’omicidio di una collega con cui aveva una relazione sentimentale, nonostante fosse sposato. La serie legale, in qualche modo trascurata, è stata creata da David E. Kelley.

Oltre a Gyllenhaal, la prima stagione di Presunto innocente vedeva protagonisti Ruth Negga, Bill Camp, O-T Fagbenle, Chase Infiniti, Nana Mensah, Renate Reinsve, Peter Sarsgaard e altri. La serie è stata adattata dall’omonimo libro, da cui è stato tratto un film nel 1990 con Harrison Ford nel ruolo principale. La serie è stata un successo di critica, con la prima stagione che ha ottenuto quattro nomination agli Emmy.

Per la seconda stagione della serie, Presumed Innocent ha scritturato Matthew Rhys nel ruolo principale. Reciterà al fianco di Rachel Brosnahan. Poiché Presumed Innocent è una serie antologica, il cast dei personaggi è completamente nuovo. La seconda stagione della serie uscirà nel corso del 2026.

Rhys interpreterà il marito del personaggio di Brosnahan. Il suo personaggio è un procuratore, mentre quello di Brosnahan è un avvocato difensore. Jack Reynor interpreterà il cliente del personaggio di Brosnahan che sviluppa un rapporto scomodo con lei.

Cosa significa questo per Presumed Innocent – Stagione 2

Il casting di Rhys e Brosnahan indica che la seconda stagione di Presumed Innocent sarà completamente diversa dalla prima. La seconda stagione della serie thriller legale seguirà Leila Reynolds (Brosnahan), un avvocato difensore a cui viene assegnato un caso in cui un giudice è stato assassinato e lei deve difendere il giovane accusato dell’omicidio.

La prima stagione di Presumed Innocent è stata pubblicata su Apple TV+ il 12 giugno 2024.

Leila inizialmente crede che il caso sia fuori dalla sua portata, ma le cose si complicano ulteriormente quando l’uomo che sta difendendo le mostra i suoi sentimenti, che potrebbero portare a un’ossessione. La seconda stagione di Presumed Innocent è basata su Dissection of a Murder di Jo Murray, un romanzo che uscirà nel 2026.

Il fatto che il libro non sia ancora stato pubblicato indica che la seconda stagione avrà un’atmosfera più moderna rispetto alla prima stagione di Presumed Innocent. È stato confermato che il personaggio di Rhys è un marito, ma la sua personalità e i suoi conflitti personali sono ancora sconosciuti.