The Narrow Road to the Deep North: Jacob Elordi è un eroe riluttante nella nuova serie sulla Seconda Guerra Mondiale

Il trailer di The Narrow Road to the Deep North rivela Jacob Elordi nei panni di un eroe riluttante in una serie sulla Seconda Guerra Mondiale con un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes. Basata sul romanzo di Richard Flanagan, vincitore del Booker Prize, la miniserie in arrivo su Prime Video ha come protagonista Jacob Elordi nei panni di un medico australiano e prigioniero di guerra che in seguito diventerà un venerato chirurgo e un eroe di guerra riluttante. La serie è interpretata anche da Odessa Young, Ciarán Hinds, Olivia DeJonge, Heather Mitchell, Thomas Weatherall, Show Kasamatsu, Simon Baker e Masa Yamaguchi.

Ora, Prime Video ha rilasciato il primo trailer ufficiale di The Narrow Road to the Deep North. Il trailer segue la vita di Dorrigo Evans, interpretato da Jacob Elordi nella sua giovinezza e da Ciarán Hinds nella sua vecchiaia. La storia esplora la sua appassionata storia d’amore con Amy Mulvaney (Odessa Young), la sua straziante esperienza come prigioniero di guerra e la sua successiva ascesa come chirurgo rispettato ed eroe di guerra riluttante. Guarda il trailer qui sotto:

Cosa significa il trailer di The Narrow Road To The Deep North per lo show

Scritto da Shaun Grant e diretto da Justin Kurzel, che in precedenza aveva collaborato a Snowtown, True History of the Kelly Gang e Nitram, il trailer di The Narrow Road to the Deep North presenta una serie travolgente e di straordinaria intensità. Lo scorso gennaio, la miniserie è stata presentata in anteprima al Festival del Cinema di Berlino, dove i critici hanno elogiato la sua forza emotiva, le intense interpretazioni (in particolare quella di Jacob Elordi) e la narrazione coinvolgente, sottolineandone l’impatto brutale ma intenso. Con otto recensioni, la serie ha attualmente un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes.