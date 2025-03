Monarch: Legacy of Monsters – stagione 2 ottiene una nuova foto BTS mentre le riprese si concludono ufficialmente

Monarch: Legacy of Monsters – stagione 2 ha una nuova foto del dietro le quinte con il cast mentre le riprese per lo show televisivo Monsterverse si concludono ufficialmente. La stagione 1 di Monarch si è conclusa con Cate Randa (Anna Sawai), May (Kiersey Clemons) e Keiko (Mari Yamamoto) che tornano dalla Terra Cava a bordo di un veicolo dell’Operazione Clessidra. Tuttavia, due anni dopo finiscono sull’Isola del Teschio, scoprendo che Kentaro (Ren Watabe) e Hiroshi (Takehiro Hira) si sono uniti alla Apex Cybernetics. Le riprese della seconda stagione sono iniziate nel luglio 2024, con la promessa dell’introduzione formale di Kong nella serie dopo la sua apparizione nei momenti finali della prima stagione.

Ora, Apple TV ha pubblicato un’immagine del dietro le quinte della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, che mostra Sawai, Clemons, Watabe e Hira che festeggiano davanti al veicolo Operation Hourglass distrutto. La didascalia del post conferma che le riprese dei nuovi episodi sono ufficialmente terminate, chiedendo agli spettatori di non guardare troppo in profondità quelle che sembrano parti distrutte di un edificio sullo sfondo. Guarda l’immagine completa qui sotto:

Cosa significa la fine delle riprese della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters per la serie Monsterverse

La storia della seconda stagione di Monarch dovrebbe fornire risposte sul perché Kentaro e Hiroshi si siano alleati con Apex nonostante il passato controverso di May con loro. Il loro avamposto sull’Isola del Teschio sembra confermare che stavano studiando Kong prima degli eventi di Godzilla vs. Kong, quando hanno creato Mechagodzilla. Tuttavia, gli eventi della seconda stagione si svolgono ancora prima di Godzilla: King of the Monsters, confermando che la società tecnologica è ancora lontana dal completare lo sviluppo del Titano robotico.

Per quanto riguarda l’immagine stessa, la distruzione che circonda il veicolo dell’Operazione Clessidra indica che ci sarà un conflitto tra Apex e uno dei Titani sull’isola. Non è chiaro se si tratti di Kong o di uno dei vari mostri di Skull Island, ma l’attenzione che Apple TV ha posto su di esso suggerisce un evento distruttivo per la seconda stagione. Questo potrebbe inserirsi nella storia più ampia e in ciò che l’organizzazione centrale sta facendo lì, gettando le basi per gli eventi nei film e raccontando al contempo la propria storia originale sulla nuova location.