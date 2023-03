- Pubblicità -

Netflix ha trovato la sua ultima serie di successo e ora The Night Agent 2 è stato ufficialmente ordinato. Oltre all’annuncio, Netflix ha rilasciato due nuove immagini che annunciano la seconda stagione della serie di thriller d’azione e ne ha pubblicizzato il successo. Secondo Netflix, la serie ha debuttato al primo posto nella lista TV inglese con 168,71 milioni di ore visualizzate. È il numero 3 per le prestazioni della prima settimana in tutti gli spettacoli Netflix della prima stagione ed è apparso nella Top 10 in 93 paesi.



Dai un’occhiata ai poster di The Night Agent Stagione 2 qui sotto:

“L’ultima settimana è stata un turbine perché finalmente siamo stati in grado di condividere The Night Agent con il mondo“, ha dichiarato il creatore Shawn Ryan in una dichiarazione. “Vedere l’incredibile reazione allo show è stata una grande gioia ed è un merito per il nostro cast, i nostri sceneggiatori, i nostri registi, la nostra troupe e i nostri partner di Sony Pictures Television e Netflix. Non potremmo essere più orgogliosi o più entusiasti di iniziare la seconda stagione per condividere le ulteriori avventure di Night Action con i nostri nuovi fan“.

Il vicepresidente della serie drammatica di Netflix, Jinny Howe, era altrettanto entusiasta della performance dello spettacolo. “Siamo orgogliosi di vedere The Night Agent offrire una performance eccezionale e essere immediatamente accolto in tutto il mondo“, ha detto Chau. “Shawn Ryan ha creato un thriller di spionaggio di cui gli spettatori non ne hanno mai abbastanza, con un cast stellare composto da Gabriel Basso, Luciane Buchanan e Hong Chau, e noi siamo qui per portare loro più azione e suspense che amano“.