The Night Manager: Amazon MGM ordina altre 2 stagioni

A più di un anno dall’annuncio che Amazon MGM Studios e BBC stavano sviluppando un’altra stagione di The Night Manager, Deadline rivela che il thriller spionistico guidato da Tom Hiddleston ha finalmente ricevuto un ordine ufficiale per due stagioni. La produzione della seconda stagione di The Night Manager dovrebbe iniziare nel corso dell’anno.

“Siamo entusiasti di portare altre stagioni di The Night Manager ai nostri clienti Prime Video“, ha dichiarato Vernon Sanders, capo di Amazon, in un comunicato. “La combinazione di un materiale di partenza formidabile, del meraviglioso team di The Ink Factory, di un grande scrittore come David Farr, di un regista pluripremiato come Georgi Banks-Davies e di un cast di talento rendono la serie davvero un pacchetto completo“.

Chi è coinvolto nelle prossime stagioni di The Night Manager?

Basate sui personaggi dell’omonimo romanzo di John le Carré, le prossime puntate di The Night Manager saranno ancora una volta scritte da David Farr, mentre Stephen Garrett e Georgi Banks-Davies saranno rispettivamente showrunner e regista. Anche Hugh Laurie tornerà come produttore esecutivo insieme a Tom Hiddleston. Tuttavia, al momento non è chiaro se Laurie riprenderà il suo ruolo di Richard Roper. Ulteriori dettagli sulla trama e sui personaggi non sono ancora stati resi noti, ma secondo quanto riferito la seconda stagione si svolgerà otto anni dopo il finale della prima.

La prima stagione, andata in onda su BBC One e AMC, ha avuto come protagonisti Olivia Colman, Elizabeth Debicki, Tobias Menzies, David Harewood e Tom Hollander. Per la loro interpretazione nel primo episodio, Hiddleston, Colman e Laurie hanno ricevuto un Golden Globe rispettivamente come miglior attore, attrice non protagonista e miglior attore non protagonista.