Captain America: Brave New World, Sam Wilson deve ricostruire gli Avengers nel filmato del CinemaCon

Come riportato da Deadline, durante la sessione conclusiva del CinemaCon, la Disney ha mostrato alcuni filmati del film Captain America: Brave New World, con Anthony Mackie che riprende gli eventi della serie Disney+ del 2021 The Falcon and the Winter Soldier. In quella serie, Sam Wilson prende il controllo dello scudo lasciato dal “defunto” Steve Rogers (Chris Evans). Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha definito il film “un thriller politico con i piedi per terra” sul palco del Caesars Palace al Colosseo prima di presentare Mackie.

L’attore ha poi raccontato come ha iniziato a recitare in questi film 10 anni fa e ha apprezzato il fatto di essere ora “protagonista del mio film Marvel“. Mackie ha poi introdotto il filmato. Nella clip, il Presidente degli Stati Uniti interpretato da Harrison Ford vuole che Sam Wilson ricostruisca gli Avengers. L’ex generale Ross è infatti rimasto impressionato da ciò che l’eroe ha fatto in Messico. Tuttavia, Wilson si chiede cosa accadrebbe se non fossero d’accordo su come gestire la nuova squadra. Nella scena successiva, Ford sta facendo una presentazione a una stanza piena di autorità.

Tuttavia, un paio di persone tra il pubblico diventano possedute – la Isaiah Bradley di Carl Lumbly e un generale – e si rivoltano contro la folla, in particolare contro il personaggio di Ford. Come in Air Force One, il Presidente fa il duro e dà un pugno in faccia al militare. Termina così il filmato, che introduce dunque questo nuovo compito e onere per Wilson, ma anche qualcosa in più sulla minaccia che vedremo nel film. Si può ipotizzare che dietro queste “possessioni” ci sia il Leader di Tim Blake Nelson, anche se è tutto ancora da confermare. Nel mentre, ecco una nuova immagine del film diffusa da EW:

Anthony Mackie officially headlines his own #CaptainAmerican movie opposite Harrison Ford's Thaddeus "Thunderbolt" Ross in EW's exclusive first look. https://t.co/tSjvvHYhhU pic.twitter.com/Pm2BkiUgn1 — Entertainment Weekly (@EW) April 12, 2024

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New Worldriprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, Captain America: Brave New World è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.