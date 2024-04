Zack Snyder è disponibile a realizzare sequel animati; Crede che ad alcuni fan della DC sia stato fatto il lavaggio del cervello

Zack Snyder, regista di Justice League, parla della possibilità di trasformare i suoi sequel in film d'animazione e condivide la sua convinzione che ad alcuni fan sia stato fatto il lavaggio del cervello per credere che i supereroi non debbano uccidere.

Dopo anni di campagne da parte dei fan che chiedevano alla Warner Bros. #ReleaseTheSnyderCut, il sogno è diventato realtà nel 2021, quando il debutto della Zack Snyder’s Justice League di Zack Snyder in anteprima su HBO Max.

Sebbene ci si aspettasse che il regista si limitasse a rifinire il suo director’s cut, Zack Snyder ha invece girato nuove scene e ha gettato le basi per i sequel di cui avremmo saputo in seguito in forma di storyboard (le idee includevano Superman che cade sotto il controllo di Darkseid e Bruce Wayne che ha un figlio con Lois Lane).

Anche prima della nascita dei DC Studios, le probabilità che questi seguiti si realizzassero sembravano scarse. Ora sembra del tutto escluso, anche se ci sono molti fan di Zack Snyder che sperano che possa concludere la storia come fumetto o film d’animazione.

Sarebbe comunque un modo per mettere a tacere il movimento #RestoreTheSnyderVerse! Parlando nell’ultimo numero di Empire Magazine, a Zack Snyder è stato chiesto se concluderebbe la sua trilogia della giustizia in animazione.

“Sì, assolutamente“, ha risposto. “Sarebbe divertente. Sarebbe bello“. Onestamente, visti i bassi costi di produzione delle offerte direct-to-DVD della Warner Bros. Animation, non sappiamo perché non sia già successo. Zack Snyder ha anche esperienza in questo campo, avendo supervisionato il tie-in di Watchmen, Tales of the Black Freighter.

In un’altra parte della conversazione, a Zack Snyder è stato chiesto se è ancora sorpreso dalle polemiche che hanno circondato la sua decisione di far uccidere Batman e Superman in film come L’uomo d’acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice. Non è un segreto che egli ritenga che i supereroi debbano porre fine alle vite dei loro nemici, e il regista ha ribadito questo concetto durante l’intervista.

“L’unica ragione per cui non sono sorpreso è che alcune persone si sono fatte fare il lavaggio del cervello da un mucchio di materiale che non è coerente con il vero canone“, ha dichiarato. “E va bene così. Stanno facendo il loro viaggio“. Qual è il vero canone? Non ne abbiamo assolutamente idea.

“Non credo che succederà qualcosa subito“, ha detto Snyder nel 2020 quando gli è stato chiesto di concludere l’arco del DCEU iniziato con Man of Steel. “Ma io e Jim [Lee] parliamo abbastanza spesso. E abbiamo parlato molto della possibilità di fare un libro o un fumetto in futuro, per concludere il tutto“.

“Non abbiamo ancora deciso nulla, ma se è una cosa interessante per il fandom, possono sempre chiederlo a Jim“. Per il momento, lo Snyderverse rimane in un limbo ed è improbabile che venga concluso a meno che non cambi qualcosa di drastico alla Warner Bros. e ai DC Studios.