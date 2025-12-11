Lanterns ottiene una finestra di distribuzione ufficiale su HBO

Dopo mesi di indiscrezioni sulla data di arrivo su HBO, la serie TV DC Universe, Lanterns, ha finalmente ottenuto una finestra di lancio ufficiale da parte della DC Studios. Il capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” riprenderà nel 2026 e uno dei progetti più attesi è la serie Green Lanterns, che sarà incentrata su Hal Jordan e John Stewart.

In un’intervista con CBR, il co-CEO della DC Studios Peter Safran ha finalmente messo a tacere tutte le diverse indiscrezioni sulla data di debutto della serie Lanterns su HBO. Secondo Safran, il dramma sui supereroi arriverà alla fine dell’estate 2026, come ha dichiarato:

Peter Safran: Si trattava di capire quando fosse il momento giusto per il lancio, in modo che (HBO Max) potesse ottenere il giusto vantaggio e la giusta promozione. Perché è uno show importante per tutti e sarà fantastico. Si trattava di trovare il momento giusto, quindi sarà… alla fine dell’estate. Ma c’è una ragione per questo.

In precedenza, il CEO della Warner Bros. Discovery David Zaslav aveva dichiarato che la serie TV Lanterns sarebbe stata trasmessa per la prima volta all’inizio del 2026. Nel novembre 2025 è stata inviata una nota agli azionisti in cui Zaslav ha dichiarato quanto segue:

David Zaslav: È importante sottolineare che, con la sua prima uscita nelle sale, Superman, la DC Studios ha segnato una nuova era e un primo passo fondamentale nel suo percorso decennale volto a offrire ai fan una trama fresca e coerente tra cinema e televisione, portando alla ribalta nuovi eroi e cattivi. Basandosi sulle fondamenta di Superman, i prossimi progetti della DC Studios includono Lanterns, che debutterà su HBO Max all’inizio del 2026; Supergirl e Clayface, la cui uscita nelle sale è prevista rispettivamente nell’estate e nell’autunno del 2026; e Man of Tomorrow, il seguito di Superman, che James Gunn sta attualmente scrivendo e dirigerà nuovamente. Siamo incredibilmente entusiasti dello slancio di DC Studios e delle sue prospettive di riconnettersi con i fan e dare vita alla prossima generazione di questi amati personaggi.

L’attenzione attuale della DC Studios è rivolta al film solista di Kara Zor-El, che arriverà il 26 giugno 2026, dato che il trailer del film Supergirl è stato ufficialmente rilasciato questo mese. Stando alle dichiarazioni di Safran, Lanterns sarà il secondo progetto DCU del prossimo anno, dopo quello di Milly Alcock.

Il cast di Lanterns ha terminato le riprese della prima stagione entro ottobre 2025, con Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart, mentre Kyle Chandler darà vita a Hal Jordan nel franchise DCU. Hal sarà raffigurato come un veterano Emerald Knight, poiché diventa il mentore di John quando il giovane eroe si unisce al Green Lantern Corps.

Sebbene i dettagli siano ancora segreti, la storia avrà importanti ripercussioni sul DCU, poiché i due eroi saranno “coinvolti in un oscuro mistero legato alla Terra mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America”. Anche Sinestro farà il suo debutto in Lanterns, con Ulrich Thomsen scelto per interpretare il famoso cattivo.

Tuttavia, John e Hal non saranno gli unici membri del Corpo delle Lanterne Verdi nella serie. È stato confermato il ritorno di Guy Gardner, interpretato da Nathan Fillion, dopo il suo debutto in Superman e la sua partecipazione come guest star nella seconda stagione di Peacemaker.

Non si sa ancora quando verrà pubblicato il trailer della serie DC. La data esatta della prima di Lanterns, prevista per la fine dell’estate 2026, sarà rivelata in un secondo momento.