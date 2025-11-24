The Office: il nuovo remake debutterà ufficialmente il prossimo anno

Data la popolarità travolgente di The Office, non sorprende che numerose reti televisive abbiano cercato di sfruttarne il successo dopo la messa in onda dell’ultima stagione nel 2013. In effetti, il fatto che The Office sia esso stesso un remake viene spesso trascurato. La serie originale era andata in onda nel Regno Unito quattro anni prima e vedeva Ricky Gervais nel ruolo di protagonista.

Steve Carell ha preso il suo posto nel 2005 ed è entrato nella storia quando il remake americano di The Office è stato acclamato come una delle migliori sitcom di tutti i tempi. Ora, Dunder Mifflin sta cercando di aprire ancora più filiali. The Paper è uno spin-off diretto della serie americana, un remake australiano andato in onda nel 2025, e le voci di una reunion americana non hanno smesso di circolare negli ultimi 12 anni.

Ora, un altro remake di The Office è all’orizzonte. Die Kantoor, un remake sudafricano ambientato alla Deluxe Processed Meats invece che alla Dunder Mifflin, sarà trasmesso in anteprima su Showmax il 20 gennaio 2026 (via Variety). Rispecchiando lo stile mockumentary delle versioni precedenti, Deluxe Processed Meats è un produttore di polony, un tipo di carne che lo scrittore e regista Bennie Fourie descrive come l’ultima cosa di cui qualcuno vorrebbe dire di essere appassionato.

La variante di Die Kantoor di David Brent/Michael Scott sarà Flip, interpretato da Albert Pretorius. Come i precedenti protagonisti di The Office, Flip nutre manie di grandezza, poiché si aspetta che la troupe del documentario all’interno dell’universo catturi la sua “ascesa alla grandezza” dopo essere stato promosso a manager.

Sembra proprio che tutti gli ingredienti principali di The Office siano presenti e corretti: troupe cinematografica fittizia, capo imbarazzante, settore industriale poco stimolante. Il passaggio da azienda cartiera a produttore di carne è una scelta interessante, ma uno dei trucchi migliori della versione americana di The Office è stato quello di soddisfare il pubblico americano piuttosto che attenersi fedelmente alla versione britannica. Die Kantoor sta seguendo intelligentemente l’esempio per il pubblico sudafricano.

Allo stesso tempo, abbiamo visto diversi adattamenti di The Office riscuotere vari gradi di successo. The Paper è stato un successo di pubblico e di critica ed è stato rinnovato per la seconda stagione, mentre il remake australiano di The Office è stato cancellato dopo una sola stagione.

La storia è simile con altri remake internazionali. Le Bureau (la versione francese) è durato solo sei episodi, mentre Stromberg (tedesco) è andato in onda per cinque stagioni e ha ottenuto recensioni discrete. In termini di longevità e impatto culturale, nessuna versione di The Office ha eguagliato quella di Michael Scott, ma Die Kantoor potrebbe essere uno di quei rari remake che risuonano nel pubblico tanto quanto lo show americano ha fatto per gli americani tra il 2005 e il 2013.