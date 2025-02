Outlander – Stagione 8: un aggiornamento conferma che importante personaggio non tornerà

Un nuovo aggiornamento dell’ottava stagione di Outlander conferma che un personaggio importante della famiglia Fraser non tornerà per gli ultimi episodi della serie. Outlander – Stagione 8, concluderà la serie storica fantasy romantica, terminando la storia di Claire (Caitríona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) con un’ultima serie di dieci episodi. Mentre tutte le stagioni finora sono state basate sulla serie di libri di Diana Gabaldon, gli episodi finali attingeranno da molti degli ultimi capitoli, presentando al contempo un finale originale e appropriato per lo show. Tuttavia, questo significa anche alcuni cambiamenti concisi a ciò che accade.

Ora, TV Line ha confermato che Jenny Fraser Murray (Kristin Atherton), la sorella di Jamie, non apparirà nell‘ottava stagione di Outlander. Questo sottolinea una differenza fondamentale rispetto alla serie di libri, in cui lei va in America con lui, cosa che, come ha spiegato il co-showrunner Matthew B. Roberts, è stata cambiata per concentrarsi maggiormente su Claire e Jamie. Ha spiegato l’importanza di rimanere concisi dando alla serie una conclusione adeguata, il che significa che è stato necessario fare qualche sacrificio per le storie secondarie. Leggi qui sotto cosa ha detto Roberts:

Le istruzioni erano: niente che non riguardi Jamie e Claire. Deve riguardare Jamie e Claire. Tutti i personaggi principali lo fanno, quindi ne fanno parte. Ma questa è la spinta. [Rende] i libri così leggibili e divertenti. Ma quando hai 10 episodi, devi rimanere letteralmente in carreggiata.

Cosa significa l’assenza di Jenny per la stagione 8 di Outlander

Una storia più focalizzata definirà gli episodi finali

Nei libri di Gabaldon, Jenny accompagna Jamie in America, stabilendosi a Philadelphia per un breve periodo prima di unirsi ad altri personaggi in un altro viaggio. Tuttavia, alla fine della stagione 7 di Outlander, lei decide di non andare, una partenza che potrebbe indicare che sono in arrivo altre differenze chiave nell’adattamento finale. Tuttavia, mentre sono in arrivo cambiamenti come la sua assenza, la stagione 8 dovrebbe ancora attingere all’ottavo e al nono libro, Scritto con il sangue del mio cuore e Vai a dire alle api che me ne sono andato.

Poiché il decimo libro della serie deve ancora essere pubblicato, il finale originale della serie TV probabilmente non attingerà a molti elementi di come si prevede che il materiale di partenza continui. Tuttavia, l’assenza di Jenny indica delle differenze nette che faranno sì che gli episodi finali siano molto diversi dalla progressione dei libri. Ciò potrebbe includere anche potenziali collegamenti con l’imminente spin-off Outlander: Blood of My Blood, che esplora come i genitori di Claire e Jamie si siano incontrati in periodi diversi. Tuttavia, l’assenza del personaggio e la dichiarazione di Roberts indicano che razionalizzare la storia sarà fondamentale man mano che il finale si avvicina.