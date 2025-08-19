Fallout Stagione 2: il trailer presentato alla Gamescom

Alla Gamescom, il più grande evento videoludico al mondo, Prime Video ha presentato in anteprima il teaser trailer della serie di successo globale acclamata dalla critica, Fallout Stagione 2.

Durante la diretta globale dell’Opening Night Live della Gamescom, è stato inoltre rivelato che l’attesissima nuova stagione debutterà il 17 dicembre 2025, gli otto episodi verranno rilasciati settimanalmente fino al finale di stagione previsto per il 4 febbraio 2026.

Fallout è prodotta da Kilter Films, con Jonathan Nolan e Lisa Joy come executive producer. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, creatori e showrunner. Ad oggi, la prima stagione di Fallout ha totalizzato oltre 100 milioni di spettatori in tutto il mondo, classificandosi tra i tre titoli più visti di sempre sulla piattaforma.

I nuovi episodi ricominciano dall’epico finale della prima stagione e trasporteranno il pubblico in un viaggio attraverso il deserto del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas. La seconda stagione debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Davanti a una folla di oltre cinquemila partecipanti alla Gamescom, Nolan, Robertson-Dworet e le star della serie Ella Purnell e Aaron Moten hanno offerto uno sguardo approfondito sulle sfide della seconda stagione e sul percorso che attende i personaggi amati dal pubblico: Lucy, Maximus e il Ghoul.

Insieme, hanno sorpreso il pubblico svelando il teaser trailer della serie che ha mostrato un nuovo componente del cast, Justin Theroux nel ruolo di Robert House, e ha svelato per la prima volta al pubblico uno dei predatori post-apocalittici più terrificanti dell’universo di Fallout: il Deathclaw.

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout racconta la storia di chi ha tutto e di chi non ha nulla in un mondo in cui ormai non è rimasto quasi più niente. Duecento anni dopo l’apocalisse, i pacifici abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nella landa infernale radioattiva che i loro antenati avevano abbandonato. Con sorpresa, scoprono che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, follemente bizzarro e profondamente violento.

La serie è interpretata da Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (Il re di Staten Island) e Frances Turner (The Boys).

