Harry Potter, la serie svela i Weasley: ecco Fred, George, Percy e Ginny!

Ecco a voi i ragazzi Weasley! Con le riprese della serie Harry Potter della HBO ora in pieno svolgimento presso i Leavesden Studios della Warner Bros. nel Regno Unito, è stato rivelato il casting per i fratelli di Ron Weasley: Fred, George, Percy e Ginny.

Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley. Guardate una foto di tutti i bambini Weasley, incluso Alastair Stout Ron, insieme qui sotto.

HBO ha recentemente svelato la prima apparizione del giovane esordiente Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter e in seguito ha mostrato un barbuto Nick Frost nei panni di Rubeus Hagrid.

Accanto a McLaughlin nei panni di Harry Potter e Stout nei panni di Ron, Arabella Stanton interpreta Hermione Granger. Il giovane trio è stato selezionato tra oltre 30.000 attori che si sono presentati ai provini lo scorso autunno.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

Il cast principale include anche John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley. Lunedì sono stati rivelati anche altri nomi: Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander.

Le riprese della prima stagione dovrebbero durare fino alla primavera del 2026, mentre la produzione della seconda stagione inizierà pochi mesi dopo. Ognuno dei sette libri di “Harry Potter” costituirà un’intera stagione.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.